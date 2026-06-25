От Москвы до Астаны: ОДКБ разворачивает полигон для обкатки новейшего сверхоружия

Осенью текущего года Казахстан, Россия и Беларусь примут совместные учения ОДКБ, ключевой особенностью которых станет интеграция передовых образцов вооружения и адаптация к реалиям современных военных конфликтов, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© РИА Новости / Ертай Сарбасов

Где и когда пройдут маневры

Комплекс совместных учений Организации договора о коллективной безопасности запланирован на сентябрь и октябрь. Маневры развернутся сразу на территории трех государств — участников союза: России, Белоруссии и Казахстана. О грядущих планах организации стало известно в ходе XIV Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Ставка на технологии и реальный боевой опыт

Как сообщил Анатолий Яковлев, замначальника центра планирования применения и подготовки войск Объединенного штаба ОДКБ, предстоящие тренировки будут качественно отличаться от предыдущих. Главный акцент командование делает на двух факторах:

Тестирование военно-технических новинок: войска отработают применение новейших видов оружия и систем управления.

Актуальная тактика: стратегия и форматы подготовки подразделений полностью пересмотрены с учетом опыта и специфики современных вооруженных столкновений.