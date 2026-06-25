Бесплатно или за деньги?: Минздрав РК с 1 июля кардинально меняет финансирование лечения рака

С 1 июля 2026 года в Казахстане радикально изменится схема финансирования химиотерапии и лучевого лечения. Министерство здравоохранения переходит на гибкие тарифы, которые будут напрямую зависеть от сложности процедур и стоимости применяемых лекарств, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Почему старая схема больше не работает?

Проект изменений в правила оплаты услуг в рамках ГОБМП (бесплатная медпомощь) и ОСМС (медстрахование) уже опубликован на портале «Открытые НПА». Главная цель Минздрава — уйти от уравниловки и распределять бюджетные деньги между больницами справедливо.

Раньше клиники часто получали фиксированные суммы, которые не покрывали реальных расходов на дорогостоящие современные технологии. Теперь же финансирование будет строго следовать за фактическими затратами на каждого конкретного пациента.

Как будут рассчитывать стоимость «химии» и лучевой терапии?

Согласно документу, министерство внедряет комбинированный подход к оплате работы медицинских организаций.

При проведении химиотерапии больница получит:

Базовую (фиксированную) ставку за сам факт нахождения пациента в стационаре.

Дополнительные выплаты, размер которых привяжут к конкретным использованным препаратам и сложности выбранной схемы лечения.

При проведении лучевой терапии финансирование будет зависеть от:

Количества дней, проведенных пациентом в клинике;

Технологического уровня используемого оборудования;

Общего объема и специфики лучевой нагрузки.

Главный вопрос: станет ли лечение платным для казахстанцев?

В Министерстве здравоохранения поспешили успокоить граждан: для самих пациентов абсолютно ничего не изменится в финансовом плане.

Право на бесплатную онкологическую помощь остается незыблемым. Все расходы, как и прежде, берет на себя государство в рамках пакетов ГОБМП и ОСМС. Реформа меняет лишь внутреннюю «кухню» — то, как государство рассчитывается с клиниками, чтобы стимулировать их использовать более передовые и дорогие методы лечения.

Новые правила должны вступить в силу уже с 1 июля 2026 года после завершения публичного обсуждения.