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25.06.2026, 10:37

В Казахстане готовят удар по кошелькам любителей сладкого

Новости Казахстана 0 1 141

В Казахстане могут резко вырасти цены на сладкие газированные напитки — Министерство здравоохранения возобновило попытки внедрить специальный налог на сахар, сообщает Lada.kz со ссылкой на 24KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Вторая попытка Минздрава: налог включен в пятилетний план

Министерство здравоохранения РК официально внесло инициативу по внедрению акциза на сахаросодержащие напитки в свой стратегический план развития на ближайшие пять лет. Чиновники уверены: дополнительный налоговый барьер — это самый эффективный способ заставить граждан сократить потребление вредных жидкостей. Если профильные ведомства и бизнес-сообщество одобрят законопроект, налог будет вводиться поэтапно, чтобы минимизировать шок для рынка.

Стоит отметить, что Минздрав уже пытался продвинуть эту идею несколько лет назад. Тогда бизнес-лобби выступило резко против, из-за чего властям пришлось пойти на компромисс и ограничиться акцизами только на энергетические напитки. Теперь ведомство возвращается к масштабной реформе.

Сколько доплатит покупатель и куда уйдут деньги?

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) уже проанализировал мировой опыт стран, где «налог на сахар» успешно работает, и подготовил конкретные предложения для Кабмина.

«Мы предлагаем правительству внедрение целевых акцизов на сахаросодержащие напитки. Речь идет о небольших суммах, в пределах 100 тенге за единицу товара. По нашим расчетам, это позволит аккумулировать в бюджете порядка 420 миллиардов тенге за три года», — пояснил председатель правления НЦОЗ Эрик Байжунусов.

Все собранные миллиарды планируют сделать строго целевыми. Их обещают направить на:

  • Профилактику табакокурения и алкоголизма;

  • Финансирование программ по борьбе с ожирением;

  • Субсидирование и поддержку отечественных производителей здоровых и полезных продуктов.

Горькая статистика: диабет вырос в 4 раза

Причиной для радикальных мер стали тревожные данные медицинской статистики. В Казахстане сформировалась опасная культура потребления: сегодня порядка 67% подростков пьют сладкую газировку каждую неделю, а каждый шестой делает это ежедневно.

Последствия для нации медики называют катастрофическими:

  • За последние 20 лет количество больных сахарным диабетом в Казахстане взлетело почти в 4 раза. Сейчас на учете стоят около полумиллиона человек.

  • Каждый пятый казахстанский ребенок в возрасте от 6 до 9 лет имеет избыточный вес.

  • У 7% детей школьного возраста официально диагностировано ожирение.

Врач-эндокринолог Айгуль Дурманова подчеркивает, что лишний вес давно перестал быть эстетическим дефектом. Это прямая дорога к артериальной гипертензии, инсультам, инфарктам и раннему кариесу. «Мы наблюдаем пугающий рост детского ожирения, и эту проблему необходимо решать на жестком государственном уровне», — заявляет эксперт.

Комплексная осада: рекламу газировки хотят ограничить

В Минздраве признают, что одними лишь акцизами проблему не решить — к вопросу подойдут комплексно. Параллельно с удорожанием вредных напитков ведомство планирует запустить масштабные программы по повышению пищевой грамотности населения. Кроме того, рассматриваются жесткие меры по изменению маркировки продуктов (чтобы покупатель сразу видел скрытый сахар) и ограничения на рекламу нездоровой пищи на телевидении и в интернете.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Ненасытность зашкаливает, скорее всего скоро введут налог на осадки.
25.06.2026, 05:55
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