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25.06.2026, 11:11

В Казахстане запустили опасную схему с кодом 1414: миллионы уходят за минуту

Новости Казахстана 0 1 238

В Актобе рядовая проверка приборов учета обернулась для местного жителя потерей огромной суммы. Доверившись телефонным аферистам, 39-летний мужчина лишился более 4,5 миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: beta.egov.kz
Фото: beta.egov.kz

Ловушка в WhatsApp и роковой код от 1414

История началась со стандартного звонка в мессенджере. Неизвестный, представившийся сотрудником местной энергоснабжающей организации, деловым тоном сообщил о необходимости плановой проверки и последующей замены электросчетчика.

Чтобы «подтвердить заявку» в системе, звонивший попросил продиктовать цифры, которые прямо сейчас придут на телефон жертвы. Мужчина, не заподозрив подвоха, передал код, пришедший в SMS-сообщении от официального госоргана с номера 1414. Именно эта ошибка открыла преступникам доступ к его личным данным.

Спектакль с «безопасным счетом»

Как только код оказался в руках мошенников, в ход пошла классическая, но все еще безотказно работающая многоходовая схема. Буквально сразу актюбинцу начали атаковать новые звонки. На этот раз собеседники представлялись сотрудниками банков и высокопоставленными представителями госорганов.

Ошарашенному мужчине заявили, что из-за утечки данных на его имя прямо сейчас пытаются оформить крупные кредиты. Спасти ситуацию и защитить деньги, по словам «офицеров безопасности», можно было только одним способом — экстренно перевести все накопления на так называемый «безопасный счет». Поддавшись панике, горожанин выполнил все инструкции и перечислил на указанные реквизиты более 4,5 миллионов тенге. Разумеется, после транзакции «помощники» перестали выходить на связь.

Что говорят в полиции

В Департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по данному факту уже начато досудебное расследование. Стражи порядка в очередной раз напоминают казахстанцам о базовых правилах цифровой гигиены:

«Никогда и ни при каких обстоятельствах не передавайте третьим лицам SMS-коды, особенно от сервиса 1414. Помните, что коммунальные службы не требуют диктовать пароли, а понятия "безопасный счет" в банковской практике просто не существует».

Если вы получили подозрительный звонок или поняли, что вас обманули, немедленно прервите разговор и обратитесь в полицию по телефону 102.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Неужели еще есть люди, которые не знают этих схем и не слышали про них. На луне живут, что ли? Уже и по телевизору, и по радио, и в интернете на всех ресурсах пишут, и так люди друг другу пересказывают. Это уже таким отсталым надо быть.
25.06.2026, 06:19
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