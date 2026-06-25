В Казахстане запустили опасную схему с кодом 1414: миллионы уходят за минуту

В Актобе рядовая проверка приборов учета обернулась для местного жителя потерей огромной суммы. Доверившись телефонным аферистам, 39-летний мужчина лишился более 4,5 миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: beta.egov.kz

Ловушка в WhatsApp и роковой код от 1414

История началась со стандартного звонка в мессенджере. Неизвестный, представившийся сотрудником местной энергоснабжающей организации, деловым тоном сообщил о необходимости плановой проверки и последующей замены электросчетчика.

Чтобы «подтвердить заявку» в системе, звонивший попросил продиктовать цифры, которые прямо сейчас придут на телефон жертвы. Мужчина, не заподозрив подвоха, передал код, пришедший в SMS-сообщении от официального госоргана с номера 1414. Именно эта ошибка открыла преступникам доступ к его личным данным.

Спектакль с «безопасным счетом»

Как только код оказался в руках мошенников, в ход пошла классическая, но все еще безотказно работающая многоходовая схема. Буквально сразу актюбинцу начали атаковать новые звонки. На этот раз собеседники представлялись сотрудниками банков и высокопоставленными представителями госорганов.

Ошарашенному мужчине заявили, что из-за утечки данных на его имя прямо сейчас пытаются оформить крупные кредиты. Спасти ситуацию и защитить деньги, по словам «офицеров безопасности», можно было только одним способом — экстренно перевести все накопления на так называемый «безопасный счет». Поддавшись панике, горожанин выполнил все инструкции и перечислил на указанные реквизиты более 4,5 миллионов тенге. Разумеется, после транзакции «помощники» перестали выходить на связь.

Что говорят в полиции

В Департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по данному факту уже начато досудебное расследование. Стражи порядка в очередной раз напоминают казахстанцам о базовых правилах цифровой гигиены:

«Никогда и ни при каких обстоятельствах не передавайте третьим лицам SMS-коды, особенно от сервиса 1414. Помните, что коммунальные службы не требуют диктовать пароли, а понятия "безопасный счет" в банковской практике просто не существует».

Если вы получили подозрительный звонок или поняли, что вас обманули, немедленно прервите разговор и обратитесь в полицию по телефону 102.