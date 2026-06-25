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25.06.2026, 11:49

С 24 августа Казахстан радикально меняет правила дорожного движения

Новости Казахстана 0 1 536

С 24 августа 2026 года в Казахстане кардинально изменятся правила дорожного движения — электросамокатам и велобайкам с мотором полностью закроют доступ на пешеходные зоны, сообщает Lada.kz. 

Фото: tgstat.ru
Фото: tgstat.ru

Финал затянувшейся дискуссии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил пакет масштабных поправок в законодательство страны, затрагивающих сферу дорожного движения. Ключевое и самое резонансное изменение — исключение из 57-й статьи профильного закона нормы, которая ранее позволяла водителям электросамокатов делить тротуары и пешеходные дорожки с обычными гражданами.

Примечательно, что в ходе долгих парламентских обсуждений депутаты до последнего пытались сохранить за самокатчиками право ездить по тротуарам. Главным аргументом было нежелание выталкивать тысячи неопытных водителей на опасную проезжую часть. Однако в финальную редакцию документа, легшего на стол главе государства, бескомпромиссный запрет всё же вошел.

Велосипеды с мотором приравняли к мопедам

Реформа жестко ударит и по владельцам велосипедов, оснащенных двигателями — причем неважно, электрическими или бензиновыми. Теперь такие транспортные средства официально переведены в категорию мопедов.

Это влечет за собой целый ряд строгих обязательств:

  • Регистрация: Владельцы обязаны поставить технику на учет и получить государственные номерные знаки.

  • Водительское удостоверение: Для управления потребуется наличие прав (как минимум категории «А1»).

  • Где ездить: Движение по тротуарам для них теперь также под строжайшим табу.

Кому повезло? Исключения для малого электротранспорта

Новые жесткие ограничения не коснутся так называемых малых электрических транспортных средств. К ним законодатели отнесли моноколеса, гироскутеры, сигвеи и электромотоскейтборды. Владельцы этих гаджетов могут выдохнуть — им по-прежнему разрешено передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам.

Когда новые правила вступят в силу?

Закон начнет действовать ровно через 60 календарных дней после его официального опубликования. Час «Х» для казахстанских самокатчиков и владельцев модифицированных велосипедов наступит 24 августа 2026 года. У участников движения и прокатных шеринговых компаний осталось ровно два месяца, чтобы адаптироваться к новой реальности.

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