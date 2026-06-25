Черная метка на таможне: на какой детской ошибке «горят» поставщики в Казахстане

Казахстанский бизнес массово переводят в цифру, превращая IT-продукты, франшизы и бренды в главные активы компаний. На этом фоне фискалы объявили войну пиратам: за незаконное использование чужих логотипов предпринимателям грозит не только арест партий на границе, но и полная конфискация товара вместе с крупными штрафами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz .

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Таможенный капкан: как и на сколько могут заблокировать груз

Если во время таможенного контроля инспекторы обнаружат товар с признаками подделки (или логотипом, который до степени смешения похож на известный бренд из официального реестра), процедура оформления будет мгновенно заморожена.

Законодательство устанавливает жесткие тайминги для разбирательств:

Первичный арест: выпуск подозрительных товаров приостанавливается ровно на 10 рабочих дней .

Первое продление: если правообладатель бренда успевает подать иск в суд, блокировку продлевают еще на 10 рабочих дней .

Финальная блокировка: как только суд официально возбуждает гражданское дело, груз отправляется на склад временного хранения. Он останется там «на паузе» до тех пор, пока судебное решение не вступит в законную силу.

Цена плагиата: штрафы в МРП и полная конфискация

Игры с чужой интеллектуальной собственностью в Казахстане обходятся дорого. Одним лишь запретом на ввоз нарушители не отделаются — закон предусматривает обязательную конфискацию всей пиратской продукции и административные штрафы, размер которых привязан к статусу бизнеса:

Обычные граждане (физлица): заплатят 20 МРП.

Малый бизнес и НПО: получат штраф в 30 МРП.

Среднее предпринимательство: потеряет 40 МРП.

Крупный бизнес: накажут максимально — на 80 МРП.

Почему это важно для рынка

В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Карагандинской области подчеркивают: жесткий контроль — это не просто карательные меры, а защита честных игроков. Без жестких правил невозможно построить здоровый инвестиционный климат и развивать добросовестную конкуренцию. В современных реалиях безопасность бренда становится гарантией выживания самого бизнеса.