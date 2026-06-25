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25.06.2026, 13:00

Конец эпохи РФ: чей бензин теперь будут заливать в баки казахстанцы?

Новости Казахстана 0 1 195

Казахстан официально меняет вектор энергетического импорта. Из-за сложностей с поставками из России Астана полностью обнуляет ввозные пошлины на ГСМ, делая ставку на ресурсы из Китая и третьих стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Конец российской монополии: почему Астана меняет правила игры

Республика Казахстан идет на радикальные экономические меры, чтобы защитить внутренний рынок от дефицита горюче-смазочных материалов (ГСМ). Как сообщила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова, правительство готовит решение в рамках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о снижении импортных таможенных пошлин до нуля.

Исторически главным и почти безальтернативным поставщиком топлива для Казахстана оставалась Российская Федерация. Однако текущий кризис на российском топливном рынке вынудил Астану экстренно искать альтернативные маршруты снабжения, чтобы не допустить пустых АЗС.

Китайский вектор: что именно будут завозить без пошлин

Главным бенефициаром новой тарифной политики станет Пекин. Обнуление ставок призвано максимально стимулировать бизнес закупать топливо в третьих странах, и в первую очередь — в КНР.

Под беспошлинный режим подпадают три ключевые категории:

  • Автомобильный бензин всех марок;

  • Дизельное топливо;

  • Авиационный керосин.

По словам Кушуковой, объемы импорта не будут искусственно ограничиваться — в страну завезут ровно столько топлива, сколько потребуется для полного покрытия внутреннего спроса. На данный момент льготный режим беспошлинного ввоза планируется утвердить сроком на один год.

Небо без российского керосина: главная уязвимость Казахстана

Особое внимание в Минторговли уделяют критической ситуации с авиационным топливом. Вице-министр открыто признала: несмотря на наличие собственной нефтедобычи, Казахстан до сих пор не способен самостоятельно обеспечить свои аэропорты и авиакомпании керосином в нужных объемах.

Раньше эту брешь закрывали российские нефтеперерабатывающие заводы, но теперь Астана переориентирует закупки авиатоплива на альтернативные рынки.

Важная деталь: Одновременно с открытием границ для китайского ГСМ, Казахстан жестко запечатывает собственные резервы. Действующий запрет на вывоз топлива из республики будет стабильно продлеваться каждые полгода, чтобы дешевые нефтепродукты не утекали в соседние регионы.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Из этого можно сделать вывод, что существующие три завода не справляются, не пора ли построить еще пару.
25.06.2026, 09:02
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