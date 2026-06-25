Конец эпохи РФ: чей бензин теперь будут заливать в баки казахстанцы?

Казахстан официально меняет вектор энергетического импорта. Из-за сложностей с поставками из России Астана полностью обнуляет ввозные пошлины на ГСМ, делая ставку на ресурсы из Китая и третьих стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Республика Казахстан идет на радикальные экономические меры, чтобы защитить внутренний рынок от дефицита горюче-смазочных материалов (ГСМ). Как сообщила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова, правительство готовит решение в рамках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о снижении импортных таможенных пошлин до нуля.
Исторически главным и почти безальтернативным поставщиком топлива для Казахстана оставалась Российская Федерация. Однако текущий кризис на российском топливном рынке вынудил Астану экстренно искать альтернативные маршруты снабжения, чтобы не допустить пустых АЗС.
Главным бенефициаром новой тарифной политики станет Пекин. Обнуление ставок призвано максимально стимулировать бизнес закупать топливо в третьих странах, и в первую очередь — в КНР.
Под беспошлинный режим подпадают три ключевые категории:
Автомобильный бензин всех марок;
Дизельное топливо;
Авиационный керосин.
По словам Кушуковой, объемы импорта не будут искусственно ограничиваться — в страну завезут ровно столько топлива, сколько потребуется для полного покрытия внутреннего спроса. На данный момент льготный режим беспошлинного ввоза планируется утвердить сроком на один год.
Особое внимание в Минторговли уделяют критической ситуации с авиационным топливом. Вице-министр открыто признала: несмотря на наличие собственной нефтедобычи, Казахстан до сих пор не способен самостоятельно обеспечить свои аэропорты и авиакомпании керосином в нужных объемах.
Раньше эту брешь закрывали российские нефтеперерабатывающие заводы, но теперь Астана переориентирует закупки авиатоплива на альтернативные рынки.
Важная деталь: Одновременно с открытием границ для китайского ГСМ, Казахстан жестко запечатывает собственные резервы. Действующий запрет на вывоз топлива из республики будет стабильно продлеваться каждые полгода, чтобы дешевые нефтепродукты не утекали в соседние регионы.
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