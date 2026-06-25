Конец эпохи РФ: чей бензин теперь будут заливать в баки казахстанцы?

Казахстан официально меняет вектор энергетического импорта. Из-за сложностей с поставками из России Астана полностью обнуляет ввозные пошлины на ГСМ, делая ставку на ресурсы из Китая и третьих стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Конец российской монополии: почему Астана меняет правила игры

Республика Казахстан идет на радикальные экономические меры, чтобы защитить внутренний рынок от дефицита горюче-смазочных материалов (ГСМ). Как сообщила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова, правительство готовит решение в рамках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о снижении импортных таможенных пошлин до нуля.

Исторически главным и почти безальтернативным поставщиком топлива для Казахстана оставалась Российская Федерация. Однако текущий кризис на российском топливном рынке вынудил Астану экстренно искать альтернативные маршруты снабжения, чтобы не допустить пустых АЗС.

Китайский вектор: что именно будут завозить без пошлин

Главным бенефициаром новой тарифной политики станет Пекин. Обнуление ставок призвано максимально стимулировать бизнес закупать топливо в третьих странах, и в первую очередь — в КНР.

Под беспошлинный режим подпадают три ключевые категории:

Автомобильный бензин всех марок;

Дизельное топливо;

Авиационный керосин.

По словам Кушуковой, объемы импорта не будут искусственно ограничиваться — в страну завезут ровно столько топлива, сколько потребуется для полного покрытия внутреннего спроса. На данный момент льготный режим беспошлинного ввоза планируется утвердить сроком на один год.

Небо без российского керосина: главная уязвимость Казахстана

Особое внимание в Минторговли уделяют критической ситуации с авиационным топливом. Вице-министр открыто признала: несмотря на наличие собственной нефтедобычи, Казахстан до сих пор не способен самостоятельно обеспечить свои аэропорты и авиакомпании керосином в нужных объемах.

Раньше эту брешь закрывали российские нефтеперерабатывающие заводы, но теперь Астана переориентирует закупки авиатоплива на альтернативные рынки.