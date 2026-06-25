Один дома по-казахстански: за что в 2026 году родителей могут арестовать на 5 суток

Летние каникулы традиционно добавляют головной боли работающим казахстанцам: не у всех есть возможность отправить детей в лагерь или нанять няню. Рассказываем, с какого возраста закон разрешает оставлять ребенка в квартире одного и какие последствия грозят родителям, если бдительные соседи вызовут полицию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.
Вопреки расхожему мнению, в казахстанском законодательстве нет статьи, где был бы четко прописан минимальный возраст, с которого ребенок может находиться дома без взрослых. Сам по себе факт отсутствия родителей в квартире — еще не преступление.
Юрист Бахыт Касымбеков подчеркивает: ключевую роль играет не цифра в свидетельстве о рождении, а реальный уровень опасности.
«В законе нет прямого запрета или жестких возрастных рамок. Оцениваться будет не то, что ребенок остался один, а то, создало ли это угрозу для его жизни и здоровья. Всё зависит от сопутствующих факторов: возраста, самостоятельности, состояния здоровья несовершеннолетнего и времени, на которое ушли взрослые», — объясняет эксперт.
Да, и это распространенная практика. Если за стеной часами плачет малыш, зовет на помощь или просто систематически остается без присмотра, соседи имеют полное право сигнализировать в правоохранительные органы или органы опеки.
Однако визит участкового не означает автоматический протокол и штраф. На место приедет комиссия, задача которой — оценить обстановку. Органы опеки будут выяснять, обеспечен ли ребенок едой, безопасны ли условия проживания и насколько адекватно он себя ведет в отсутствие мамы и папы.
Если проверка докажет, что родители проявили халатность и подвергли ребенка опасности, наступит административная ответственность по статье 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего).
Наказание привязано к месячному расчетному показателю (МРП) и в 2026 году составляет:
Первое нарушение: штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).
Повторно в течение года: штраф вырастает до 15 МРП (58 980 тенге), либо родителям грозит административный арест на срок до 5 суток.
Если «один дома» закончился трагедией (ребенок выпал из окна, устроил пожар, получил сильные ожоги или тяжелые травмы), административным штрафом отделаться не удастся.
В таких случаях полиция заводит уголовное дело. Следствие будет скрупулезно выяснять причинно-следственную связь: произошел ли несчастный случай из-за того, что взрослые умышленно оставили беспомощного ребенка в опасной ситуации. Здесь родителям может грозить реальный тюремный срок.
Если оставить ребенка не с кем, максимально подготовьте его и квартиру к режиму автономии:
Прокачайте цифровую грамотность: ребенок должен назубок знать номера экстренных служб (101, 102, 103, 112) и ваш мобильный.
Держите руку на пульсе: созванивайтесь каждые 1-2 часа, можно установить домашнюю смарт-камеру для контроля.
Зачистите пространство: спрячьте под замок бытовую химию, лекарства, спички, зажигалки и острые предметы.
Заблокируйте окна: установите специальные замки-блокираторы на оконные рамы — обычные москитные сетки ребенка не удержат.
Постройте «соседский» мост: если у вас хорошие отношения с соседями или родственниками поблизости, попросите их периодически навещать ребенка или хотя бы прислушиваться к происходящему в квартире.
Комментарии0 комментарий(ев)