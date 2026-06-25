Один дома по-казахстански: за что в 2026 году родителей могут арестовать на 5 суток

Летние каникулы традиционно добавляют головной боли работающим казахстанцам: не у всех есть возможность отправить детей в лагерь или нанять няню. Рассказываем, с какого возраста закон разрешает оставлять ребенка в квартире одного и какие последствия грозят родителям, если бдительные соседи вызовут полицию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.