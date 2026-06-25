«Новая эпоха Казахстана»: Токаев объявил историческую дату, которая изменит будущее страны

С 1 июля Казахстан официально вступает в новую эпоху развития. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что обновленная Конституция станет незыблемым фундаментом для построения справедливого и прогрессивного государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Выступая на торжественной церемонии награждения работников средств массовой информации, Глава государства акцентировал внимание на ключевой роли новой Конституции. По словам Токаева, этот документ — не просто юридическая декларация, а четкий стратегический ориентир для всего народа, гарантирующий устойчивое развитие страны в турбулентном мире.
Главные столпы обновленного Основного закона:
Бескомпромиссная защита суверенитета и независимости республики.
Жесткое и неукоснительное соблюдение прав и свобод каждого гражданина.
Реализация фундаментального принципа «Закон и Порядок».
Укрепление общенационального единства и солидарности общества.
Глава государства особо отметил, что в новой редакции Конституции четко определены векторы долгосрочного развития. Вектор на модернизацию охватывает как экономические, так и ментальные аспекты жизни казахстанцев.
«В Конституции развитие образования, науки и инноваций было определено в качестве стратегического направления деятельности государства», — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Среди других критически важных приоритетов президент назвал системное повышение благосостояния граждан, укоренение ценностей созидательного патриотизма, культа труда и бережного отношения к экологии. Токаев выразил глубокую убежденность в том, что этот политико-идеологический базис будет успешно служить интересам населения на протяжении многих десятилетий.
Особое место в речи лидера нации занял вопрос сохранения государственности. Касым-Жомарт Токаев открыто высказался об ответственности нынешнего поколения перед потомками. Он подчеркнул, что право на ошибку есть в текущих делах, но не в вопросах суверенитета.
«Наши потомки, возможно, поймут и простят нам отдельные ошибки... Но если мы нанесем ущерб Суверенитету, не сможем отстоять Независимость, наши дети и внуки никогда нам этого не простят. Независимость — это священная ценность, которая для нас превыше всего», — резюмировал Президент.
В завершение Глава государства напомнил, что главным условием для исторического рывка вперед остаются мир и стабильность. При этом справедливость, объявленная основой Нового Казахстана, не имеет ничего общего с социальным иждивенчеством или пассивностью — она должна базироваться исключительно на честном и созидательном труде каждого гражданина.
Комментарии0 комментарий(ев)