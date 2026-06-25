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25.06.2026, 14:19

«Новая эпоха Казахстана»: Токаев объявил историческую дату, которая изменит будущее страны

Новости Казахстана 0 1 016

С 1 июля Казахстан официально вступает в новую эпоху развития. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что обновленная Конституция станет незыблемым фундаментом для построения справедливого и прогрессивного государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Фундамент Нового Казахстана: что принесет Основной закон

Выступая на торжественной церемонии награждения работников средств массовой информации, Глава государства акцентировал внимание на ключевой роли новой Конституции. По словам Токаева, этот документ — не просто юридическая декларация, а четкий стратегический ориентир для всего народа, гарантирующий устойчивое развитие страны в турбулентном мире.

Главные столпы обновленного Основного закона:

  • Бескомпромиссная защита суверенитета и независимости республики.

  • Жесткое и неукоснительное соблюдение прав и свобод каждого гражданина.

  • Реализация фундаментального принципа «Закон и Порядок».

  • Укрепление общенационального единства и солидарности общества.

Стратегические приоритеты: от инноваций до экологии

Глава государства особо отметил, что в новой редакции Конституции четко определены векторы долгосрочного развития. Вектор на модернизацию охватывает как экономические, так и ментальные аспекты жизни казахстанцев.

«В Конституции развитие образования, науки и инноваций было определено в качестве стратегического направления деятельности государства», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Среди других критически важных приоритетов президент назвал системное повышение благосостояния граждан, укоренение ценностей созидательного патриотизма, культа труда и бережного отношения к экологии. Токаев выразил глубокую убежденность в том, что этот политико-идеологический базис будет успешно служить интересам населения на протяжении многих десятилетий.

Историческая ответственность перед будущими поколениями

Особое место в речи лидера нации занял вопрос сохранения государственности. Касым-Жомарт Токаев открыто высказался об ответственности нынешнего поколения перед потомками. Он подчеркнул, что право на ошибку есть в текущих делах, но не в вопросах суверенитета.

«Наши потомки, возможно, поймут и простят нам отдельные ошибки... Но если мы нанесем ущерб Суверенитету, не сможем отстоять Независимость, наши дети и внуки никогда нам этого не простят. Независимость — это священная ценность, которая для нас превыше всего», — резюмировал Президент.

В завершение Глава государства напомнил, что главным условием для исторического рывка вперед остаются мир и стабильность. При этом справедливость, объявленная основой Нового Казахстана, не имеет ничего общего с социальным иждивенчеством или пассивностью — она должна базироваться исключительно на честном и созидательном труде каждого гражданина.

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