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25.06.2026, 15:14

Минтруда назвало дату полной ликвидации трудовых книжек в Казахстане

Новости Казахстана 0 976

Казахстан окончательно отказывается от бумажных трудовых книжек, переводя учет стажа граждан в стопроцентный цифровой формат. Масштабный переход на электронные договоры стартует уже в 2027 году, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Прошлому веку — прошлые инструменты

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан объявило о масштабной модернизации кадрового делопроизводства. В профильном ведомстве подчеркивают, что традиционные бумажные документы полностью исчерпали свою актуальность на фоне стремительного развития государственных экосистем и технологий искусственного интеллекта.

Как пояснил первый вице-министр труда Ербол Туякбаев, хранение ключевых данных на физических носителях давно стало архаизмом. На сегодняшний день вся необходимая информация о карьерном пути граждан уже аккумулирована в государственных базах данных, а сведения от работодателей успешно верифицированы и оцифрованы.

Реформа-2027: как будет устроен переход

Полный демонтаж старой бюрократической системы начнется в 2027 году. Процесс будет реализован через поэтапный и обязательный переход на электронные трудовые договоры. Это исключит необходимость физического дублирования информации.

По задумке Минтруда, кадровые документы должны перейти в тот же удобный формат, в котором сейчас находятся цифровые водительские удостоверения или удостоверения личности в приложении eGov Mobile. Казахстанцам больше не придется беспокоиться о сохранности физического бланка книжки, её порче или утере при смене места работы.

В чем выгода для граждан и бизнеса

Главная цель грядущей реформы — радикальное упрощение процедур и защита прав трудящихся. Полная оцифровка позволит:

  • Автоматически подтверждать трудовой стаж при оформлении пенсионных выплат или пособий;

  • Исключить человеческий фактор, подделки и ошибки при заполнении кадровых данных;

  • Освободить бизнес от избыточного бумажного документооборота и архивного хранения;

  • Избавить граждан от необходимости собирать архивные справки в случае ликвидации предприятия, где они работали ранее.

В министерстве рассчитывают, что интеграция всех данных в единую цифровую систему сделает процесс взаимодействия между работодателем, сотрудником и государством прозрачным, быстрым и безопасным.

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