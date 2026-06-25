В Казахстане запретили заставлять сотрудников «пахать» за ушедших в отпуск коллег

Казахстанских работодателей лишили главного законного козыря, позволявшего экономить на перегруженных сотрудниках. Минтруда официально отменило норму, по которой можно было не платить за замещение ушедших в отпуск коллег, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Прощай, бесплатный труд: что изменилось в законе

Министерство труда и социальной защиты населения РК внесло радикальные поправки в Трудовой кодекс страны, перевернув многолетнюю практику корпоративных переработок. Под раздачу попала знаменитая 111-я статья, которая раньше позволяла бизнесу элегантно обходить стороной вопрос дополнительных выплат.

Из текста статьи полностью вырезали пункт, гласивший: если замещение заболевшего или ушедшего в отпуск сотрудника прописано в вашей должностной инструкции, то и платить вам за это больше не нужно. Отныне эта популярная лазейка для топ-менеджмента и кадровиков официально объявлена вне закона.

Как теперь будут рассчитываться выплаты

Несмотря на жесткий запрет «бесплатного труда», государство решило не устанавливать конкретные тарифные сетки или минимальные фиксированные суммы для таких случаев. Законодатели оставили этот вопрос на усмотрение самих участников трудового процесса.

Согласно обновленному документу, финальный размер бонусов за расширение зоны обслуживания, совмещение должностей или подмену коллеги будет определяться по формуле: «объем работы = размер оплаты». Однако здесь кроется важный нюанс для рядовых казахстанцев.

Скрытые риски: о чем придется договариваться «на берегу»

Юридически работодатель больше не имеет права отказать в деньгах. Но на практике финальная сумма станет результатом жестких двусторонних переговоров.

Официальное соглашение: Любые доплаты теперь должны фиксироваться в письменном виде до того, как вы приступите к чужим обязанностям.

Человеческий фактор: Так как четкий «минимальный порог» в ТК РК не прописан, недобросовестные руководители могут попытаться предложить символические суммы за колоссальный объем работы.

Тем не менее, баланс сил на рынке труда Казахстана заметно сместился в сторону защиты прав наемных рабочих. Эксперты рекомендуют сотрудникам внимательно изучать новые дополнительные соглашения и не бояться требовать справедливой оценки своего времени и сил.