Казахстан вводит платный въезд в страну: к чему готовиться иностранцам?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил масштабный пакет поправок, меняющий правила пересечения границы. Иностранным гражданам теперь понадобятся цифровые разрешения на въезд, а система контроля станет полностью электронной, сообщает Lada.kz.

Фото: actgr.kz

Нововведения закреплены в законе по вопросам цифровизации, защиты персональных данных и регулирования транспорта, который глава государства подписал 24 июня 2026 года. Документ вносит принципиальные изменения в действующий закон «О миграции населения».

Цифровой профиль и биометрия: главные понятия

Реформа полностью переводит учет мигрантов на цифровые рельсы. В законодательстве РК появился целый ряд новых терминов:

Электронное разрешение на въезд — официальный цифровой документ, дающий право иностранцам и лицам без гражданства пересекать границу РК или ехать через страну транзитом. Выдавать его будут органы внутренних дел после согласования с КНБ.

Эталонная база данных иммигрантов — единый централизованный сервер, где будут собираться, обновляться и храниться все данные о прибывающих в страну гражданах.

Цифровой профиль иммигранта — личная карточка иностранца, которая будет формироваться на основе его персональных и биометрических данных (процедура идентификации станет обязательной).

Все процессы — от регистрации временного пребывания до отслеживания сроков — будут отображаться внутри единого программного обеспечения: Цифровой платформы для иностранных граждан.

Въезд станет платным: сколько и кому

За оформление электронного разрешения с иностранных граждан будет взиматься обязательная плата. Её точный размер и порядок сбора в ближайшее время утвердит правительство страны.

Управлять этими финансовыми потоками будет специальный оператор цифровой платформы. По закону, им может стать только юридическое лицо, в котором государству принадлежит более 50% акций.

Куда направят собранные средства

Все доходы, полученные от оформления разрешений, государство планирует распределять строго поровну — в пропорции 50 на 50:

Первая половина пойдет на техническое содержание, модернизацию и развитие самой цифровой платформы, обновление серверов и периферийного оборудования на пунктах пропуска через Государственную границу РК. Вторая половина будет напрямую перечисляться в государственную организацию, созданную правительством для развития и продвижения внутреннего и въездного туризма в Казахстане.

Таким образом, новая система не только усилит контроль за миграционными потоками, но и создаст автономный источник финансирования туристической отрасли республики за счет самих же путешественников.