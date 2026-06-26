В Казахстане запустили доставку автодокументов «до двери» день в день

Казахстанским автовладельцам больше не придется тратить время на поездки в СпецЦОН — готовые водительские права, техпаспорта и госномера теперь доставляют прямо на дом, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Курьер вместо очереди: суть нового сервиса

Госкорпорация «Правительство для граждан» масштабировала цифровизацию госуслуг, запустив сервис курьерской доставки документов «до двери». Новая опция уже интегрирована в официальное мобильное приложение «ЦОН» и призвана полностью избавить водителей от необходимости стоять в очередях ради финального этапа оформления.

Воспользоваться услугой можно сразу после того, как система уведомит о готовности прав или регистрационных знаков.

Сроки и география: как работает логистика

Разработчики внедрили гибкую систему доставки, однако установили несколько важных правил, о которых нужно знать автомобилистам:

Территориальные рамки: Курьеры работают строго в пределах того населенного пункта, где изначально оформлялся документ.

День в день: Если вы успели отправить заявку до 17:00 , курьер привезет заказ в этот же день.

На следующее утро: При оформлении запроса после 17:00 документы доставят на следующий рабочий день.

Важно: Весь путь курьера можно отслеживать на интерактивной карте внутри приложения в режиме реального времени, там же отображаются личные данные и контакты доставщика.

Пошаговая инструкция: как заказать доставку в 3 шага

Процесс оформления полностью автоматизирован и занимает не более пары минут. Пользователю необходимо:

Авторизоваться в приложении «ЦОН», перейти в блок «СпецЦОН» и найти вкладку «Доставка готовых документов». Заполнить форму: указать точный адрес и выбрать желаемый временной интервал. Завершить процесс: подтвердить согласие с договором оферты и оплатить услугу онлайн.

Нововведение должно существенно разгрузить филиалы СпецЦОНов по всей стране и сэкономить тысячи часов личного времени казахстанцев.