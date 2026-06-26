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25.06.2026, 20:52

Атырауский НПЗ уходит на ремонт с 26 июня

Новости Казахстана 0 390

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) временно меняет режим работы. С 26 июня на одном из крупнейших предприятий страны официально стартует комплекс планово-предупредительных работ, сообщает Lada.kz. 

© Photo : Пресс-служба ТОО "АНПЗ"
© Photo : Пресс-служба ТОО "АНПЗ"

Зачем заводу потребовалась остановка?

Как подчеркнули в администрации АНПЗ, грядущие технические работы — это стандартная, но критически важная процедура. Главная цель масштабной ревизии заключается в том, чтобы гарантировать полную промышленную безопасность, исключить риски аварийных остановок в будущем и повысить общую эффективность переработки нефти.

Тонны катализаторов и тотальный аудит: что именно сделают на АНПЗ

В рамках запланированных мероприятий специалисты проведут масштабный технический аудит. Эксперты проверят на прочность и износ ключевые узлы завода:

  • Реакторные комплексы и технологические емкости;

  • Колонное и теплообменное оборудование.

Параллельно на заводе развернется масштабное обновление инфраструктуры. Рабочие заменят изношенные участки трубопроводов, обновят насосные агрегаты и установят новые трубные пучки теплообменников.

Важная деталь: В ходе модернизации на ключевых технологических установках заменят катализаторы. Общий объем обновляемого сырья превысит рекордные 311 тонн.

Когда АНПЗ ремонтировали в прошлый раз?

Нынешний плановый ремонт — первый в 2026 году. Предыдущая масштабная кампания по техническому обслуживанию Атырауского НПЗ проходила осенью прошлого года — в период с 1 по 25 октября 2025 года. Текущие работы призваны закрепить стабильность производства перед пиковым летне-осенним сезоном потребления топлива.

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