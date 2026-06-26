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26.06.2026, 06:32

Казахстанцам разрешили ездить в ОАЭ со своими водительскими правами

Новости Казахстана 0 1 497

Казахстанские туристы и резиденты смогут управлять автомобилями в ОАЭ без оформления международных прав. Главы МВД двух государств подписали исторический меморандум о взаимном признании и упрощенном обмене водительских удостоверений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Свобода за рулем в Дубае: суть соглашения

Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты сделали важнейший шаг навстречу друг другу в сфере транспортной интеграции. Во время официального визита в Абу-Даби министр внутренних дел РК Ержан Саденов и его эмиратский коллега, заместитель премьер-министра шейх Саиф бен Заид Аль Нахайян, официально подписали Меморандум о взаимном признании водительских прав.

Как пояснили в пресс-службе правоохранительного ведомства, документ не просто позволяет туристам садиться за руль в ОАЭ с казахстанским удостоверением. Он также внедряет значительно упрощенный порядок обмена водительских прав для тех граждан обеих стран, которые находятся за рубежом долгосрочно.

Новые правила вступят в юридическую силу сразу после того, как Астана и Абу-Даби завершат обязательные внутригосударственные ратификационные процедуры.

Для кого это важно: статистика и выгода

Данное решение избавит тысячи людей от бюрократических проволочек и дополнительных финансовых затрат на оформление международных документов. По данным МВД, масштаб проблемы и востребованность соглашения колоссальны:

  • 400 тысяч казахстанцев ежегодно прилетают в ОАЭ в качестве туристов или по вопросам краткосрочного бизнеса.

  • 14 тысяч граждан Казахстана в настоящее время постоянно проживают на территории Эмиратов на правах экспатов и резидентов.

Теперь как для отдыхающих, желающих взять авто в аренду прямо в аэропорту Дубая, так и для постоянных жителей Абу-Даби, бытовые и административные процессы станут максимально комфортными.

ИИ, кибербезопасность и борьба с криминалом: о чем еще договорились министры

Помимо дорожного вопроса, повестка встречи глав силовых ведомств оказалась весьма насыщенной. Казахстанская делегация провела глубокие переговоры по усилению глобальной безопасности. Стороны наметили новые векторы сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью, кибератаками, наркотрафиком, а также договорились об оперативном обмене данными и совместном поиске беглых преступников.

В рамках визита Ержан Саденов изучил опыт работы Национального агентства по кризисным ситуациям ОАЭ и посетил офис крупнейшего ближневосточного технологического конгломерата EDGE Group. Министру продемонстрировали последние хай-тек разработки: от искусственного интеллекта для вычисления правонарушителей до новейших систем кибербезопасности, спецтехники и вооружения. В МВД РК подчеркнули, что внедрение этих инновационных эмиратовских решений в практику казахстанской полиции станет следующим шагом двустороннего партнерства.

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