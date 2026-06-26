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26.06.2026, 07:17

ЕНПФ опубликовал отчет, который заставит казахстанцев пересчитать свои накопления

Новости Казахстана 0 1 662

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) обнародовал свежую статистику по пенсионным активам Казахстана на июнь 2026 года. Главный маркер отчета — частные управляющие компании начали вчистую переигрывать Национальный банк по уровню доходности, открывая для вкладчиков новые возможности управления капиталом в обход жестких порогов достаточности, сообщает Lada.kz. 

Фото: Caravan/Изображение сгенирорвано нейросетью
Фото: Caravan/Изображение сгенирорвано нейросетью

Скрытый козырь: как забрать до 50% накоплений без оглядки на «пороги»

Главная деталь, которую упускают многие вкладчики: перевести деньги частным инвестиционным компаниям (УИП) можно даже в том случае, если на вашем счете нет «излишков» для покупки жилья или лечения.

Законодательство позволяет казахстанцам передавать в доверительное управление частникам до половины (50%) от всех средств, сформированных за счет обязательных взносов. Если же у вас есть добровольные накопления, их и вовсе можно переверить частным структурам в полном объеме (100%). На данный момент граждане уже доверили альтернативным фондам порядка 106 миллиардов тенге.

Триллионы на балансе и ставка на доллар: из чего состоит портфель ЕНПФ

Общая кубышка пенсионной системы Казахстана демонстрирует стабильный рост. Совокупный объем активов под управлением государства и частного сектора достиг отметки в 27,63 триллиона тенге.

Распределение средств выглядит следующим образом:

  • 26,42 трлн тенге — базовые активы в доверительном управлении Нацбанка.

  • 1,1 трлн тенге — средства, сформированные за счет обязательных взносов работодателей (ОПВР).

  • Валютный щит: Чтобы защитить деньги от девальвационных рисков, Нацбанк держит почти 41% портфеля в долларах США, остальные 59% приходятся на тенге.

  • Куда инвестируют: Главным заемщиком для пенсионного фонда остается государство. Более 43% всего портфеля вложено в ценные бумаги Министерства финансов РК.

Битва за доходность: частные фонды вырвались вперед

За прошедшие 12 месяцев ЕНПФ начислил казахстанцам солидный инвестиционный доход — 2,71 триллиона тенге. Однако если оценивать эффективность управления, то государственная стратегия уступила частной инициативе.

Национальный банк за год показал доходность на уровне 11,46%. В это же время все крупные частные управляющие компании сработали эффективнее, зафиксировав доходность в диапазоне от 12,10% до 18,28%. При этом эксперты традиционно призывают инвесторов к осторожности: высокие показатели «частников» в текущем моменте не гарантируют аналогичную прибыль в будущем, так как рынок всегда сопряжен с рисками.

Передел рынка: новые игроки и громкие уходы

В инвестиционной карте ЕНПФ произошли важные инфраструктурные изменения, которые необходимо учитывать вкладчикам при выборе управляющего:

  • Новое имя: На рынок вышел новый игрок — компания Tansar Capital, начавшая оперировать пенсионными деньгами весной 2026 года.

  • Закрытие дверей: ЕНПФ официально прекратил прием заявлений на перевод средств в Halyk Global Markets. Организация заявила о полном расторжении договора доверительного управления с 2027 года.

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