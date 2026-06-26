Казахстанцам разрешили легально «пробивать» застройщиков: как не остаться без денег и квартиры с 1 июля

Казахстанцы смогут проверять благонадежность строительных компаний в режиме онлайн прямо перед покупкой квартиры. С 1 июля в стране официально запускают открытый реестр застройщиков-нарушителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на 24.kz.

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Проверка в один клик: как это устроено

Новая база данных будет полностью бесплатной и общедоступной. Платформу разместят на официальном сайте Казахстанской жилищной компании (КЖК). С ее помощью любой потенциальный покупатель сможет за пару минут изучить бэкграунд строительной фирмы и проверить, имеет ли она законное право привлекать деньги дольщиков.

Антирейтинг регионов: где опаснее всего покупать жилье

Поводом для создания жесткого реестра стала критическая ситуация с недостроями. На данный момент в республике выявлено 37 проблемных объектов, которые возводились незаконно. За ними стоят 27 компаний-нарушителей.

Министерство обнародовало список регионов, где зафиксировано больше всего нелегальных строек:

Актюбинская область — 11 объектов (абсолютный антилидер);

Мангистауская область — 5 объектов;

Западно-Казахстанская область — 4 объекта;

Алматы, Акмолинская, Атырауская и Алматинская области — по 3 объекта на каждый регион.

Обеление рынка недвижимости

В профильном министерстве заявляют, что этот шаг сделает рынок жилья в Казахстане полностью прозрачным. Главная цель проекта — защитить личные сбережения граждан и ликвидировать риски появления новых обманутых дольщиков, дав людям инструмент для оценки угроз еще до подписания договора.