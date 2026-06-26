Пособия для тех, кто не может попросить: Токаев подписал критически важный закон

Семьи казахстанцев, находящихся в длительной коме, теперь смогут без лишней бюрократии оформлять для них инвалидность и получать государственные пособия. Соответствующие поправки в законодательство подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Lada.kz.

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В чём суть новой реформы

Глава государства утвердил пакет законодательных изменений, который напрямую решает острую социальную проблему. Теперь близкие родственники граждан, находящихся в бессознательном состоянии, наделены законным правом подавать заявления на проведение медико-социальной экспертизы (МСЭ) от их имени.

Благодаря этому нововведению семьи тяжелобольных пациентов смогут оперативно:

Устанавливать группу инвалидности больному;

Оформлять ежемесячные государственные социальные пособия;

Получать положенные по закону технические средства реабилитации (специальные кровати, противопролежневые матрасы, медицинские изделия).

Какая проблема существовала раньше

До принятия этого закона в Казахстане действовал жесткий регламент: инициировать МСЭ можно было исключительно по личному заявлению самого гражданина либо его официального законного представителя.

Из-за этого юридического тупика семьи пациентов, впавших в кому, оказывались в беспомощном положении. Человек без сознания физически не мог подписать заявление или выдать доверенность на представление своих интересов. В итоге люди месяцами оставались без какой-либо финансовой и материальной поддержки от государства, уходя в огромные долги из-за дорогостоящего ухода.

Когда изменения вступают в силу

Закон был официально подписан Президентом 24 июня 2026 года. Новые нормы призваны полностью устранить этот правовой вакуум, обеспечив гарантированную социальную защиту для самой уязвимой категории граждан и их семей.