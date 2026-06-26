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26.06.2026, 09:15

«КазМунайГаз» раскрыл объемы секретной «заначки» бензина на время остановки АНПЗ

Новости Казахстана 0 1 895

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) стартовали масштабные планово-предупредительные работы. Чтобы не допустить дефицита горючего на АЗС, нацкомпания «КазМунайГаз» заранее сформировала гигантские резервы топлива, которых стране хватит более чем на месяц, сообщает Lada.kz. 

© Photo : Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"
© Photo : Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

Что происходит на заводе: генеральная уборка и модернизация

Плановый ремонт на АНПЗ продлится до середины лета — поэтапный запуск технологических установок намечен на 10 июля. За эти две недели инженерам и рабочим предстоит выполнить колоссальный объем работы. Специалисты проведут обязательное техническое освидетельствование сотен единиц сложнейшего оборудования: 20 реакторов, 32 колонн, 213 емкостей и 231 теплообменника. Кроме того, на заводе частично заменят изношенные участки трубопроводов.

Параллельно на ряде установок обновят более 335 тонн катализаторов. Важным этапом станет модернизация вакуумной колонны на установке ЭЛОУ АВТ-3 — замена ее внутренних устройств позволит АНПЗ в будущем производить еще больше светлых нефтепродуктов (бензина, дизеля и авиакеросина). К работам привлечены порядка 1685 специалистов и 53 единицы спецтехники. В КМГ особо подчеркнули, что промывка оборудования пройдет в закрытой дренажной системе, что сведет к минимуму вредные выбросы в атмосферу.

«Подушка безопасности»: сколько топлива запасли в резервах

Главный вопрос, который возникает при остановке любого крупного НПЗ — не опустеют ли заправки? В «КазМунайГазе» поспешили успокоить автовладельцев и авиаперевозчиков. Снабжение рынка на время ремонта будет идти бесперебойно из накопленных запасов.

В резервуарном парке АНПЗ к началу работ скопилось:

  • 38 000 тонн автомобильного бензина;

  • 31 300 тонн дизельного топлива;

  • 6 800 тонн авиационного керосина.

Прогноз: грозит ли Казахстану дефицит?

Текущую ситуацию на топливном рынке страны в нацкомпании оценивают как полностью стабильную и контролируемую. Сформированных резервов бензина марки АИ-92 гарантированно хватит на 34 дня автономного потребления республикой. Запасы дизельного топлива рассчитаны на 32 дня.

Поскольку завод вернется к привычному режиму работы уже 10 июля, накопленного объема ГСМ хватит с большим запасом, и автовладельцы не почувствуют никаких перебоев.

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