«КазМунайГаз» раскрыл объемы секретной «заначки» бензина на время остановки АНПЗ

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) стартовали масштабные планово-предупредительные работы. Чтобы не допустить дефицита горючего на АЗС, нацкомпания «КазМунайГаз» заранее сформировала гигантские резервы топлива, которых стране хватит более чем на месяц, сообщает Lada.kz.
Плановый ремонт на АНПЗ продлится до середины лета — поэтапный запуск технологических установок намечен на 10 июля. За эти две недели инженерам и рабочим предстоит выполнить колоссальный объем работы. Специалисты проведут обязательное техническое освидетельствование сотен единиц сложнейшего оборудования: 20 реакторов, 32 колонн, 213 емкостей и 231 теплообменника. Кроме того, на заводе частично заменят изношенные участки трубопроводов.
Параллельно на ряде установок обновят более 335 тонн катализаторов. Важным этапом станет модернизация вакуумной колонны на установке ЭЛОУ АВТ-3 — замена ее внутренних устройств позволит АНПЗ в будущем производить еще больше светлых нефтепродуктов (бензина, дизеля и авиакеросина). К работам привлечены порядка 1685 специалистов и 53 единицы спецтехники. В КМГ особо подчеркнули, что промывка оборудования пройдет в закрытой дренажной системе, что сведет к минимуму вредные выбросы в атмосферу.
Главный вопрос, который возникает при остановке любого крупного НПЗ — не опустеют ли заправки? В «КазМунайГазе» поспешили успокоить автовладельцев и авиаперевозчиков. Снабжение рынка на время ремонта будет идти бесперебойно из накопленных запасов.
В резервуарном парке АНПЗ к началу работ скопилось:
38 000 тонн автомобильного бензина;
31 300 тонн дизельного топлива;
6 800 тонн авиационного керосина.
Текущую ситуацию на топливном рынке страны в нацкомпании оценивают как полностью стабильную и контролируемую. Сформированных резервов бензина марки АИ-92 гарантированно хватит на 34 дня автономного потребления республикой. Запасы дизельного топлива рассчитаны на 32 дня.
Поскольку завод вернется к привычному режиму работы уже 10 июля, накопленного объема ГСМ хватит с большим запасом, и автовладельцы не почувствуют никаких перебоев.
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