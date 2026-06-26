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26.06.2026, 09:26

Минтруда сделало заманчивое предложение безработным казахстанцам

Новости Казахстана 0 3 950

Министерство труда и социальной защиты населения РК напомнило оставшимся без работы гражданам о возможности бесплатно освоить новую профессию и получить финансовую поддержку во время учебы, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Новая профессия за полгода: условия и сроки

В Казахстане продолжается масштабная кампания по краткосрочному профессиональному обучению граждан. Как пояснили в пресс-службе Минтруда, проект ориентирован на тех, кто находится в поиске работы и хочет кардинально сменить сферу деятельности. Главный плюс программы — её лаконичность: сесть за парту придется максимум на шесть месяцев, после чего выпускники смогут сразу приступить к полноценной работе.

Деньги, жилье и медосмотр: какую помощь гарантирует государство?

В ведомстве подчеркнули, что государство берет на себя не только оплату самого образовательного процесса, но и полностью закрывает базовые потребности учащихся.

На весь период курса участникам программы положен солидный пакет соцподдержки:

  • Ежемесячная стипендия — 43 574 тенге;

  • Покрытие транспортных расходов (компенсация проезда) — 17 300 тенге;

  • Оплата проживания — до 64 875 тенге (актуально для тех, кто учится не в своем родном населенном пункте);

  • Бесплатный медицинский осмотр — все расходы на прохождение врачей государство берет на себя.

Альтернатива: учеба сразу у станка и онлайн-формат

Для тех, кто предпочитает практику теории, ведомство предлагает альтернативный вариант — обучение непосредственно на рабочем месте у будущего работодателя. В этом случае граждане не просто осваивают ремесло в реальных условиях, но и получают фиксированную заработную плату в размере 86 500 тенге.

Кроме того, в Минтруда отметили высокую популярность дистанционного формата. Прокачать свои навыки, не выходя из дома, можно на специализированном портале Skills.enbek.kz. С начала 2026 года возможностями этой онлайн-платформы уже воспользовались более 37 тысяч безработных казахстанцев.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
"фиксированную заработную плату в размере 86 500 тенге Вот такую зарплату надо выдавать всем депутатам.
26.06.2026, 09:02
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