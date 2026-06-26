Минтруда сделало заманчивое предложение безработным казахстанцам

Министерство труда и социальной защиты населения РК напомнило оставшимся без работы гражданам о возможности бесплатно освоить новую профессию и получить финансовую поддержку во время учебы, сообщает Lada.kz.

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Новая профессия за полгода: условия и сроки

В Казахстане продолжается масштабная кампания по краткосрочному профессиональному обучению граждан. Как пояснили в пресс-службе Минтруда, проект ориентирован на тех, кто находится в поиске работы и хочет кардинально сменить сферу деятельности. Главный плюс программы — её лаконичность: сесть за парту придется максимум на шесть месяцев, после чего выпускники смогут сразу приступить к полноценной работе.

Деньги, жилье и медосмотр: какую помощь гарантирует государство?

В ведомстве подчеркнули, что государство берет на себя не только оплату самого образовательного процесса, но и полностью закрывает базовые потребности учащихся.

На весь период курса участникам программы положен солидный пакет соцподдержки:

Ежемесячная стипендия — 43 574 тенге;

Покрытие транспортных расходов (компенсация проезда) — 17 300 тенге;

Оплата проживания — до 64 875 тенге (актуально для тех, кто учится не в своем родном населенном пункте);

Бесплатный медицинский осмотр — все расходы на прохождение врачей государство берет на себя.

Альтернатива: учеба сразу у станка и онлайн-формат

Для тех, кто предпочитает практику теории, ведомство предлагает альтернативный вариант — обучение непосредственно на рабочем месте у будущего работодателя. В этом случае граждане не просто осваивают ремесло в реальных условиях, но и получают фиксированную заработную плату в размере 86 500 тенге.