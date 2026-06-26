Проверка мобильных переводов в Казахстане вышла на новый уровень: кому прилетит налоговый «привет»

В Казахстане начался массовый аудит мобильных переводов: Комитет госдоходов уже разослал первые информационные письма тем, чьи банковские счета подозрительно похожи на кассу нелегального бизнеса, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Кто попал под прицел: жесткие критерии КГД

Если вы думали, что регулярные переводы от друзей и родственников могут стать поводом для проверок, то налоговики успокаивают — критерии отбора максимально конкретные. Проверка затронула тех граждан, чьи личные (не предпринимательские) счета за первый квартал 2026 года подпали под жесткий фильтр.

«Письмо счастья» гарантированно приходит, если одновременно совпали три условия:

Массовость: на личную карту ежемесячно приходили деньги от 100 и более разных человек.

Системность: этот процесс непрерывно продолжался в течение всех трех месяцев квартала.

Объем: общая сумма таких поступлений превысила порог в 12 минимальных заработных плат (МЗП).

Без паники: почему это еще не штраф

В Комитете государственных доходов подчеркнули: сам факт получения такого уведомления не означает автоматическое привлечение к ответственности или наложение штрафов. На данном этапе это лишь предупреждение и информационно-разъяснительный сигнал.

Государство дает гражданам шанс добровольно и без санкций «выйти из тени» — легализовать свои доходы, зарегистрировать ИП (если этого еще не сделано) и заплатить налоги.

Инструкция к действию: как отчитаться по закону

Если вы действительно ведете бизнес через мобильные переводы, формат отчетности зависит от вашего текущего статуса:

Для обычных физлиц и самозанятых (без чеков из приложения): вам придется отразить эти доходы в Декларации о доходах и имуществе ( форма 270.00 ) за 2026 год. Сдать её нужно с 1 января до 15 сентября 2027 года, а уплатить подоходный налог (ИПН) — до 25 сентября 2027 года.

Для ИП на общеустановленном режиме: доходы вносятся в форму 220.00 за 2026 год. Сроки жестче: сдача декларации — до 31 марта 2027 года, уплата налога — до 10 апреля 2027 года.

Для ИП на «упрощенке»: здесь отчитаться нужно быстрее всего. Деньги за первое полугодие 2026 года вносятся в форму 910.00. Сдать её необходимо до 15 августа 2026 года, а рассчитаться с бюджетом — до 25 августа 2026 года.

А если это ошибка?

Бывают ситуации, когда человек не занимается бизнесом, но собирал, например, деньги на благотворительность, лечение или целевые нужды класса/кружка. Если ваша деятельность не имеет отношения к коммерции, а письмо вам пришло, игнорировать его нельзя.

В КГД рекомендуют оперативно обратиться за официальными разъяснениями. Сделать это можно через единый контакт-центр по телефону 1414 либо напрямую в управление госдоходов по месту жительства, чтобы предоставить пояснения и снять с себя подозрения.