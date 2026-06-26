Блеск и нищета «четвертой власти»: сколько зарабатывают журналисты в Казахстане

В преддверии профессионального праздника работников СМИ аналитики изучили реальные доходы отечественных журналистов. Вопреки слухам о том, что нейросети и блогеры оставили традиционную прессу без работы, статистика зафиксировала неожиданные рекорды: в некоторых секторах медиа оклады выросли сразу в три раза, превысив средние показатели по стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на finprom.kz.

Фото: beta.egov.kz

Иллюзия богатства: что скрывается за красивыми цифрами БНС?

Официальные данные Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК за первый квартал 2026 года на первый взгляд внушают оптимизм. Три ключевые подкатегории сектора «Информация и связь», имеющие прямое отношение к массмедиа, демонстрируют средние доходы выше, чем в целом по экономике Казахстана (где средняя планка зафиксирована на уровне 461,5 тыс. тенге).

Однако ситуация внутри индустрии крайне неоднородна:

Издательская деятельность (пресса и ритейл): средний номинальный оклад в январе–марте 2026 года составил 700,2 тыс. тенге (+15,1% за год).

Создание программ и телерадиовещание: среднемесячный доход вырос до 625,9 тыс. тенге .

Производство кино, видеофильмов и ТВ-программ: абсолютный рекордсмен — 948,9 тыс. тенге, что в 3 раза выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Тем не менее эксперты призывают не обольщаться феноменальным трехкратным скачком в производстве видеоконтента. Как показывает детальный анализ последних лет, за номинальным ростом часто скрывается падение реального уровня жизни журналистов.

Обратная сторона медали: как инфляция «сжирает» доходы

Если очистить статистику от инфляционного шума и взглянуть на индекс реальной заработной платы, картина становится тревожной. Покупательная способность сотрудников медиа долгое время шла вниз:

В издательском секторе реальные доходы упали на 7,6% (индекс составил 92,4%).

В сфере телерадиовещания падение покупательной способности составило 4,2%.

Единственной нишей, стабильно опережающей инфляцию, осталось кино- и телепроизводство. Подобный «минус» по реальным доходам прессы наблюдался также в 2022 и 2023 годах, что заставляет журналистов искать новые источники заработка или менять квалификацию.

Диплом против трехмесячных курсов: ИИ упрощает, но рынок требует «вышку»

Стремительное развитие искусственного интеллекта породило иллюзию, что войти в профессию теперь может любой желающий. Рынок переполнен предложениями: коммерческие курсы обещают сделать из вас копирайтера за 3–90 тысяч тенге, а госплатформа SkillEnbek бесплатно предлагает освоить азы журналистики и документального кино всего за 9,5 часа.

В противовес этому классические вузы обучают профессии 3–4 года, а стоимость годового контракта на факультетах журналистики, по данным StudentHub, варьируется от солидных 500 тыс. до 2,8 млн тенге.

Стоит ли инвестировать миллионы в высшее образование? Статистика отвечает утвердительно. Рыночный грейд жестко привязан к диплому:

В издательском деле дипломированный специалист зарабатывает в 1,8 раза больше коллеги со средним образованием. Профессионал с послевузовским обучением (магистратура/докторантура) и высоким грейдом получает в 3,3 раза больше, чем сотрудник без профильного бэкграунда.

Зарплатный гид 2026: от аутсайдеров до «миллионеров»

Уровень дохода в медиа сегодня напрямую зависит от выбранного формата вещания:

Печатные СМИ (Газеты): Самая скромная ниша. Корреспонденты здесь получают от 170 тыс. до 493 тыс. тенге , а редакторы — от 278 тыс. до 482 тыс. тенге .

Телевидение и радио: Куда более финансово привлекательный сегмент. Минимальный порог у репортёров — 387,8 тыс. тенге . Дикторы получают около 471 тыс. , телеведущие — 740 тыс. , а топ-менеджеры и режиссеры — до 855 тыс. тенге . Самой высокооплачиваемой позицией оказались сценаристы с доходами до 1,4 млн тенге .

Онлайн-медиа (Digital): Здесь наблюдается самый большой разброс цен. Контент-менеджеры и копирайтеры балансируют в пределах 350–542 тыс. тенге . Администраторы сайтов зарабатывают немного — от 90 тыс. до 314 тыс. тенге . Зато IT-дизайнеры и главные редакторы крупных порталов легко пробивают планку в 1,3 млн тенге .

Сфера PR и коммуникаций (родственный сектор): Бизнес готов щедро платить за репутацию. Пресс-секретари и PR-специалисты зарабатывают от 425 тыс. до 800 тыс. тенге, а опытные бренд-менеджеры замыкают топ с зарплатой до 1,2 млн тенге.

Кадровый голод: почему из медиа уходят люди?

Казахстанский медиарынок остается достаточно компактным — во всех трех ключевых подкатегориях официально занято всего около 7,5 тыс. человек. Абсолютное большинство (5,9 тыс.) трудятся на телевидении и радио. В издательском деле задействовано 1,3 тыс. человек, а в кино- и телепроизводстве — немногим более 300 специалистов.

И именно в самом денежном секторе (производстве кино и видео) разразился настоящий кадровый кризис:

Коэффициент текучести кадров там достиг шокирующих 42% в прошлом году (увольнялся практически каждый второй).

Годом ранее этот показатель и вовсе балансировал на грани катастрофы — 98,4%.

Аналитики резюмируют: именно тотальный дефицит квалифицированных кадров и колоссальная текучесть вынудили работодателей из сферы продакшена пойти на радикальные меры и поднять номинальные зарплаты в три раза. В то же время классическая пресса (издательская деятельность) оказалась самой стабильной — там коэффициент увольнений не превысил 12,8%.