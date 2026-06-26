Блеск и нищета «четвертой власти»: сколько зарабатывают журналисты в Казахстане

В преддверии профессионального праздника работников СМИ аналитики изучили реальные доходы отечественных журналистов. Вопреки слухам о том, что нейросети и блогеры оставили традиционную прессу без работы, статистика зафиксировала неожиданные рекорды: в некоторых секторах медиа оклады выросли сразу в три раза, превысив средние показатели по стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на finprom.kz.
Официальные данные Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК за первый квартал 2026 года на первый взгляд внушают оптимизм. Три ключевые подкатегории сектора «Информация и связь», имеющие прямое отношение к массмедиа, демонстрируют средние доходы выше, чем в целом по экономике Казахстана (где средняя планка зафиксирована на уровне 461,5 тыс. тенге).
Однако ситуация внутри индустрии крайне неоднородна:
Издательская деятельность (пресса и ритейл): средний номинальный оклад в январе–марте 2026 года составил 700,2 тыс. тенге (+15,1% за год).
Создание программ и телерадиовещание: среднемесячный доход вырос до 625,9 тыс. тенге.
Производство кино, видеофильмов и ТВ-программ: абсолютный рекордсмен — 948,9 тыс. тенге, что в 3 раза выше показателей аналогичного периода прошлого года.
Тем не менее эксперты призывают не обольщаться феноменальным трехкратным скачком в производстве видеоконтента. Как показывает детальный анализ последних лет, за номинальным ростом часто скрывается падение реального уровня жизни журналистов.
Если очистить статистику от инфляционного шума и взглянуть на индекс реальной заработной платы, картина становится тревожной. Покупательная способность сотрудников медиа долгое время шла вниз:
В издательском секторе реальные доходы упали на 7,6% (индекс составил 92,4%).
В сфере телерадиовещания падение покупательной способности составило 4,2%.
Единственной нишей, стабильно опережающей инфляцию, осталось кино- и телепроизводство. Подобный «минус» по реальным доходам прессы наблюдался также в 2022 и 2023 годах, что заставляет журналистов искать новые источники заработка или менять квалификацию.
Стремительное развитие искусственного интеллекта породило иллюзию, что войти в профессию теперь может любой желающий. Рынок переполнен предложениями: коммерческие курсы обещают сделать из вас копирайтера за 3–90 тысяч тенге, а госплатформа SkillEnbek бесплатно предлагает освоить азы журналистики и документального кино всего за 9,5 часа.
В противовес этому классические вузы обучают профессии 3–4 года, а стоимость годового контракта на факультетах журналистики, по данным StudentHub, варьируется от солидных 500 тыс. до 2,8 млн тенге.
Стоит ли инвестировать миллионы в высшее образование? Статистика отвечает утвердительно. Рыночный грейд жестко привязан к диплому:
В издательском деле дипломированный специалист зарабатывает в 1,8 раза больше коллеги со средним образованием.
Профессионал с послевузовским обучением (магистратура/докторантура) и высоким грейдом получает в 3,3 раза больше, чем сотрудник без профильного бэкграунда.
Уровень дохода в медиа сегодня напрямую зависит от выбранного формата вещания:
Печатные СМИ (Газеты): Самая скромная ниша. Корреспонденты здесь получают от 170 тыс. до 493 тыс. тенге, а редакторы — от 278 тыс. до 482 тыс. тенге.
Телевидение и радио: Куда более финансово привлекательный сегмент. Минимальный порог у репортёров — 387,8 тыс. тенге. Дикторы получают около 471 тыс., телеведущие — 740 тыс., а топ-менеджеры и режиссеры — до 855 тыс. тенге. Самой высокооплачиваемой позицией оказались сценаристы с доходами до 1,4 млн тенге.
Онлайн-медиа (Digital): Здесь наблюдается самый большой разброс цен. Контент-менеджеры и копирайтеры балансируют в пределах 350–542 тыс. тенге. Администраторы сайтов зарабатывают немного — от 90 тыс. до 314 тыс. тенге. Зато IT-дизайнеры и главные редакторы крупных порталов легко пробивают планку в 1,3 млн тенге.
Сфера PR и коммуникаций (родственный сектор): Бизнес готов щедро платить за репутацию. Пресс-секретари и PR-специалисты зарабатывают от 425 тыс. до 800 тыс. тенге, а опытные бренд-менеджеры замыкают топ с зарплатой до 1,2 млн тенге.
Казахстанский медиарынок остается достаточно компактным — во всех трех ключевых подкатегориях официально занято всего около 7,5 тыс. человек. Абсолютное большинство (5,9 тыс.) трудятся на телевидении и радио. В издательском деле задействовано 1,3 тыс. человек, а в кино- и телепроизводстве — немногим более 300 специалистов.
И именно в самом денежном секторе (производстве кино и видео) разразился настоящий кадровый кризис:
Коэффициент текучести кадров там достиг шокирующих 42% в прошлом году (увольнялся практически каждый второй).
Годом ранее этот показатель и вовсе балансировал на грани катастрофы — 98,4%.
Аналитики резюмируют: именно тотальный дефицит квалифицированных кадров и колоссальная текучесть вынудили работодателей из сферы продакшена пойти на радикальные меры и поднять номинальные зарплаты в три раза. В то же время классическая пресса (издательская деятельность) оказалась самой стабильной — там коэффициент увольнений не превысил 12,8%.
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