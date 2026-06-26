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26.06.2026, 12:21

Тенге «усох» ради экономии миллионов: Сулейменов объяснил, в чем фишка, но скрыл смету

Новости Казахстана 0 1 754

Национальный банк Казахстана раскрыл скрытые мотивы изменения дизайна национальной валюты: новые уменьшенные банкноты тенге не только адаптировали под мировые стандарты эргономики, но и позволили запустить режим жесткой экономии на производстве, сообщает Lada.kz. 

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

Эргономика денег: почему старые купюры уходят в прошлое

Казахстанские банкноты официально переходят на новые стандарты геометрии. Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов в кулуарах правительства детально разъяснил логику масштабного редизайна тенге. Первым и ключевым фактором реформы стала банальная бытовая практичность. Прежние форматы купюр регулярно вызывали нарекания со стороны граждан из-за своей громоздкости.

По словам главы НБК, новые денежные знаки разрабатывались с упором на компактность, чтобы они без труда помещались в любые стандартные портмоне, кошельки или зажимы для денег. Сулейменов подчеркнул, что этот шаг — не просто дизайнерская прихоть, а приведение нацвалюты в соответствие с общепринятыми международными стандартами обращения наличных денег. При этом руководитель регулятора успокоил консервативную часть населения, лаконично отрезав: «Меньше не будет». Текущие габариты зафиксированы как финальные и самые оптимальные.

Промышленный прагматизм: как Нацбанк оптимизировал печать

За эстетическими и эргономическими изменениями скрывается сухой экономический расчет. Новый размер банкнот сделал возможным радикально модернизировать технологический цикл на Банкнотной фабрике Нацбанка и минимизировать производственные отходы.

Глава финансового регулятора раскрыл внутреннюю кухню печатного процесса. Ранее при производстве денег значительная часть специализированной дорогостоящей бумаги уходила в обрезки. Архитектура печатного листа старого образца позволяла компоновать на нем лишь условные пять банкнот, оставляя широкие неиспользуемые поля.

Переход на уменьшенный формат позволил полностью перекроить схему раскладки. Теперь один печатный лист используется практически по максимуму — полезная площадь запечатывания выросла до внушительных 90%. Это привело к существенному снижению себестоимости производства каждого отдельного денежного знака.

Цена вопроса: секреты государственной важности

Несмотря на очевидную выгоду для государственного бюджета, точные цифры сбереженных средств налогоплательщиков останутся за закрытыми дверями. Вопрос об абсолютных показателях экономии глава Нацбанка ожидаемо перевел в плоскость конфиденциальности.

«Поэтому экономия появляется. А сколько именно — это закрытая информация», — резюмировал Тимур Сулейменов.

Подобный режим секретности стандартен для финансовых регуляторов большинства стран мира, поскольку точные объемы затрат на эмиссию, логистику и степени защиты нацвалюты напрямую относятся к элементам обеспечения экономической и национальной безопасности государства.

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