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26.06.2026, 13:31

8 600 000 тенге за один выстрел: полиция объявила войну свадебным куражам в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 730

Стремление устроить «свадьбу века» все чаще оборачивается для казахстанцев визитами в полицию. Желание впечатлить гостей стрельбой в воздух, опасной ездой и шумными разборками теперь грозит миллионными штрафами и реальными тюремными сроками, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: astanatv.kz
Фото: astanatv.kz

Опасные традиции: когда салюты и стрельба доводят до суда

Попытки добавить празднику «эффектности» с помощью оружия — один из кратчайших путей на скамью подсудимых. Стрельба из огнестрельного или травматического оружия на свадьбах в Казахстане автоматически квалифицируется как злостное хулиганство (статья 293 УК РК).

Закон трактует это как особое циничное неуважение к обществу. Наказание за подобный «перформанс» жесткое:

  • Крупный штраф или исправительные работы до 8,65 млн тенге (до 2 000 МРП в 2026 году);

  • Общественные работы (до 600 часов);

  • Ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет.

Даже запуск обычных фейерверков без соблюдения строгих правил безопасности может облегчить карман организаторов на 86 500 тенге (20 МРП) по статье 436 КоАП.

Свадебные кортежи под прицелом видеокамер

Второй главный триггер для правоохранителей — кавалекады дорогих авто. Желание выделиться на дороге общего пользования регулярно приводит к массовым нарушениям ПДД.

Полиция предупреждает: за один только проезд свадебного кортежа на нарушителей могут составить несколько десятков административных протоколов. В список самых частых нарушений, за которые моментально лишают прав или выписывают крупные штрафы, входят:

  • Дерзкий выезд на встречную полосу движения;

  • Блокирование дорог, езда задним ходом и опасное маневрирование;

  • Незаконная установка спецсигналов и постоянные «гудки»;

  • Высовывание пассажиров (включая операторов и свидетелей) из окон и люков авто во время движения.

Алкоголь, драки и «холодный» финал

Редкое масштабное застолье обходится без алкоголя, однако именно он часто стирает границы дозволенного. Банальная потасовка между гостями или родственниками в ресторане — это не просто семейное дело, а уголовно наказуемое деяние.

Если конфликт перерастает в драку, зачинщикам грозит обвинение в хулиганстве с аналогичным штрафом до 8,65 млн тенге или арестом. Ситуация становится катастрофической, если в ход идет «аргумент» в виде холодного оружия (ножей, кастетов или других предметов) — в этом случае фигурантам дела грозит исключительно реальное лишение свободы на долгий срок.

Резюме для читателя: Празднование важного события не освобождает от гражданской ответственности. Попытка удивить окружающих масштабным размахом и безнаказанностью может полностью разрушить будущее молодой семьи еще на этапе ее создания.

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