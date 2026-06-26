8 600 000 тенге за один выстрел: полиция объявила войну свадебным куражам в Казахстане

Стремление устроить «свадьбу века» все чаще оборачивается для казахстанцев визитами в полицию. Желание впечатлить гостей стрельбой в воздух, опасной ездой и шумными разборками теперь грозит миллионными штрафами и реальными тюремными сроками, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Попытки добавить празднику «эффектности» с помощью оружия — один из кратчайших путей на скамью подсудимых. Стрельба из огнестрельного или травматического оружия на свадьбах в Казахстане автоматически квалифицируется как злостное хулиганство (статья 293 УК РК).
Закон трактует это как особое циничное неуважение к обществу. Наказание за подобный «перформанс» жесткое:
Крупный штраф или исправительные работы до 8,65 млн тенге (до 2 000 МРП в 2026 году);
Общественные работы (до 600 часов);
Ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет.
Даже запуск обычных фейерверков без соблюдения строгих правил безопасности может облегчить карман организаторов на 86 500 тенге (20 МРП) по статье 436 КоАП.
Второй главный триггер для правоохранителей — кавалекады дорогих авто. Желание выделиться на дороге общего пользования регулярно приводит к массовым нарушениям ПДД.
Полиция предупреждает: за один только проезд свадебного кортежа на нарушителей могут составить несколько десятков административных протоколов. В список самых частых нарушений, за которые моментально лишают прав или выписывают крупные штрафы, входят:
Дерзкий выезд на встречную полосу движения;
Блокирование дорог, езда задним ходом и опасное маневрирование;
Незаконная установка спецсигналов и постоянные «гудки»;
Высовывание пассажиров (включая операторов и свидетелей) из окон и люков авто во время движения.
Редкое масштабное застолье обходится без алкоголя, однако именно он часто стирает границы дозволенного. Банальная потасовка между гостями или родственниками в ресторане — это не просто семейное дело, а уголовно наказуемое деяние.
Если конфликт перерастает в драку, зачинщикам грозит обвинение в хулиганстве с аналогичным штрафом до 8,65 млн тенге или арестом. Ситуация становится катастрофической, если в ход идет «аргумент» в виде холодного оружия (ножей, кастетов или других предметов) — в этом случае фигурантам дела грозит исключительно реальное лишение свободы на долгий срок.
Резюме для читателя: Празднование важного события не освобождает от гражданской ответственности. Попытка удивить окружающих масштабным размахом и безнаказанностью может полностью разрушить будущее молодой семьи еще на этапе ее создания.
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