Казахстан открывает круглосуточный коридор на границе с Узбекистаном

Казахстан полностью снимает временные ограничения на ключевых участках южной границы: Мажилис ратифицировал протокол, который переводит стратегические пункты пропуска с Узбекистаном на круглосуточный международный формат работы, сообщает Lada.kz.
Нижняя палата парламента Казахстана (Мажилис) сделала решительный шаг в сторону углубления интеграции в Центрально-Азиатском регионе. Депутаты официально одобрили двусторонний протокол, радикально меняющий юридический статус и график работы пограничных переходов. Реформа затронет важнейшие транспортные артерии, связывающие две республики.
Главные изменения коснутся пунктов пропуска «Сырдарья — Малик» и «Целинный — Ок олтин». Ранее они функционировали в строго ограниченном режиме. Теперь их статус повышается с «двустороннего» до «международного» (многостороннего). Это означает, что пересекать границу в данных точках смогут граждане и транспортные средства абсолютно любых государств, а не только Казахстана и Узбекистана.
Главное нововведение: Полностью отменяется устаревший режим работы «в светлое время суток». Отныне пропускные пункты переходят на полноценный круглосуточный график 24/7, что раз и навсегда исключит вынужденные ночные простои.
Официальные представители Мажилиса подчеркивают, что данные меры продиктованы жесткой экономической необходимостью и стремительным ростом взаимного товарооборота. Принятые поправки преследуют две стратегические цели:
Многократное увеличение пропускной способности. Ликвидация ночных пауз позволит равномерно распределить транспортный поток и решить проблему многокилометровых заторов в пиковые периоды.
Максимизация транзитно-транспортного потенциала. Превращение региональных КПП в международные коридоры открывает новые удобные маршруты для крупных логистических компаний из ближнего и дальнего зарубежья.
Для рядовых путешественников и, в особенности, для сектора грузоперевозок круглосуточный режим означает колоссальную экономию времени и сокращение логистических издержек.
Скоропортящиеся товары, текстиль и сельхозпродукция теперь будут доставляться без многочасовых задержек на границе. Эксперты прогнозируют, что это решение не только разгрузит соседние КПП, но и придаст мощный импульс развитию приграничной торговли и туризма между Казахстаном и Узбекистаном в ближайшие годы.
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