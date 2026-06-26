Повышение цен на электроэнергию в Казахстане с 1 июля отменяется

Июльской волны подорожания электроэнергии в Казахстане не будет. Правительство страны официально отказалось от планов по повышению тарифов на электроэнергию в ближайшее время, сообщает Lada.kz.

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Мораторий от Минэнерго

Резонансное заявление сделал вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Правительства. Вопреки ожиданиям потребителей, готовившихся к традиционному летнему росту цен на коммунальные услуги, профильное ведомство совместно с Кабмином решило заморозить текущие расценки.

«На сегодняшний день принято решение, что тарифы не вырастут с 1 июля 2026 года. Было принято такое решение. Мы приняли, правительство приняло. Не вырастут», — категорично подчеркнул Аккенженов, отвечая на вопросы журналистов.

Что это значит для казахстанцев

Ранее в экспертном сообществе активно обсуждалась необходимость планового повышения стоимости киловатт-часа для модернизации изношенных энергетических мощностей страны. Однако на данном этапе руководство республики сделало выбор в пользу снижения финансовой нагрузки на население и бизнес.

На какой именно срок зафиксированы действующие тарифы и когда Минэнерго вернется к вопросу пересмотра цен, спикер не уточнил. Тем не менее, как минимум в середине лета счета за электричество в квитанциях граждан останутся на прежнем уровне.