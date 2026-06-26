18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
486.47
554.77
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.06.2026, 16:54

В Кабмине прямо сказали, почему казахстанцы не богатеют

Новости Казахстана 0 1 557

Правительство Казахстана закладывает основу для очередного раунда индексации доходов населения. В проекте республиканского бюджета на следующий период планируется зафиксировать рост минимальной заработной платы (МЗП), а также окладов государственных служащих и работников бюджетной сферы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Повышение будет, но параметры обсуждаются

О грядущих изменениях в кулуарах Парламента заявил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин. Глава ведомства подтвердил, что вектор на увеличение выплат задан, однако точные цифры пока остаются предметом расчетов.

«В следующем бюджете мы наверняка предусмотрим шаги по увеличению минимальной зарплаты. Сейчас определяем конкретные объемы и механизмы. Параллельно на повестке стоит вопрос повышения доходов госслужащих и бюджетников», — сообщил вице-премьер.

Обратная сторона фискальных вливаний

При этом руководство экономического блока Правительства призывает трезво оценивать ситуацию. Прямое механическое увеличение окладов — это не панацея. Жумангарин напомнил об опыте последних пяти лет, когда государство обеспечивало мощный фискальный импульс. Например, не так давно зарплаты в бюджетном секторе выросли сразу на 30%, а выплаты в других отраслях тоже регулярно индексировались.

Это стимулировало рост реальных доходов, но привело к дисбалансу в экономике — избыточное вливание денег в рынок стало одним из ключевых триггеров высокой инфляции. Цены просто «съедали» прибавку.

Смена стратегии: от «вертолетных денег» к производительности

В Кабмине подчеркивают: чтобы рост благосостояния был ощутимым, а не номинальным, экономике нужны структурные реформы. Обычное повышение тарифных ставок без подкрепления реальными результатами заводит страну в инфляционную спираль.

В связи с этим Правительство намерено делать упор на обновленный Комплексный план повышения доходов населения. Документ состоит из шести фундаментальных направлений. В фокусе внимания властей теперь не просто раздача надбавок, а:

  • кардинальное повышение производительности труда;

  • создание качественных, устойчивых и постоянных рабочих мест;

  • масштабные инвестиции в развитие человеческого капитала.

Главный ориентир государства

Отвечая на вопрос о том, что для Кабинета министров важнее — абстрактный рост ВВП в отчетах или реальное качество жизни граждан, Серик Жумангарин заявил, что разделять эти понятия в корне неверно. Мощная, растущая экономика — это единственный фундамент, на котором можно построить сильную социальную политику. Повышение уровня жизни казахстанцев остается главной и неделимой целью всей государственной машины.

3
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Главное про себя не забыли.
26.06.2026, 11:59
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь