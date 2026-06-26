В Кабмине прямо сказали, почему казахстанцы не богатеют

Правительство Казахстана закладывает основу для очередного раунда индексации доходов населения. В проекте республиканского бюджета на следующий период планируется зафиксировать рост минимальной заработной платы (МЗП), а также окладов государственных служащих и работников бюджетной сферы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: primeminister.kz

Повышение будет, но параметры обсуждаются

О грядущих изменениях в кулуарах Парламента заявил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин. Глава ведомства подтвердил, что вектор на увеличение выплат задан, однако точные цифры пока остаются предметом расчетов.

«В следующем бюджете мы наверняка предусмотрим шаги по увеличению минимальной зарплаты. Сейчас определяем конкретные объемы и механизмы. Параллельно на повестке стоит вопрос повышения доходов госслужащих и бюджетников», — сообщил вице-премьер.

Обратная сторона фискальных вливаний

При этом руководство экономического блока Правительства призывает трезво оценивать ситуацию. Прямое механическое увеличение окладов — это не панацея. Жумангарин напомнил об опыте последних пяти лет, когда государство обеспечивало мощный фискальный импульс. Например, не так давно зарплаты в бюджетном секторе выросли сразу на 30%, а выплаты в других отраслях тоже регулярно индексировались.

Это стимулировало рост реальных доходов, но привело к дисбалансу в экономике — избыточное вливание денег в рынок стало одним из ключевых триггеров высокой инфляции. Цены просто «съедали» прибавку.

Смена стратегии: от «вертолетных денег» к производительности

В Кабмине подчеркивают: чтобы рост благосостояния был ощутимым, а не номинальным, экономике нужны структурные реформы. Обычное повышение тарифных ставок без подкрепления реальными результатами заводит страну в инфляционную спираль.

В связи с этим Правительство намерено делать упор на обновленный Комплексный план повышения доходов населения. Документ состоит из шести фундаментальных направлений. В фокусе внимания властей теперь не просто раздача надбавок, а:

кардинальное повышение производительности труда;

создание качественных, устойчивых и постоянных рабочих мест;

масштабные инвестиции в развитие человеческого капитала.

Главный ориентир государства

Отвечая на вопрос о том, что для Кабинета министров важнее — абстрактный рост ВВП в отчетах или реальное качество жизни граждан, Серик Жумангарин заявил, что разделять эти понятия в корне неверно. Мощная, растущая экономика — это единственный фундамент, на котором можно построить сильную социальную политику. Повышение уровня жизни казахстанцев остается главной и неделимой целью всей государственной машины.