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26.06.2026, 18:13

Более миллиона казахстанцев официально признаны бедными

Новости Казахстана 0 1 288

Бюро национальной статистики зафиксировало рост уровня бедности в Казахстане по итогам первого квартала 2026 года. На сегодняшний день доходы более чем миллиона граждан страны официально не дотягивают даже до прожиточного минимума, сообщает Lada.kz. 

Фото: np.kz
Фото: np.kz

Миллион человек за чертой: статистика бьет тревогу

По официальным данным ведомства, в первом квартале текущего года доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума достигла 4,9%. Динамика неутешительна: по сравнению с финальным кварталом прошлого года показатель увеличился на 0,1 процентного пункта.

В абсолютных цифрах масштабы проблемы выглядят куда более внушительно, чем в процентах. В категорию малообеспеченных попали 1 016 386 граждан, объединенных в 173 207 домохозяйств.

Более того, внутри этой группы выделяется прослойка экстремальной бедности. Свыше 25,3 тысячи казахстанцев (более 4,3 тысячи семей) вынуждены выживать на доходы, которые не покрывают даже стоимость базовой продовольственной корзины. Их ежемесячный бюджет не достигает и 55% от официально установленного прожиточного минимума на человека.

Карта неравенства: где в Казахстане жить тяжелее всего

Анализ ситуации в региональном разрезе демонстрирует колоссальный разрыв в уровне жизни между областями и мегаполисами.

Антилидером рейтинга предсказуемо стала Туркестанская область — здесь уровень бедности взлетел до критических 8,5%. Вплотную к ней приблизилась новообразованная область Абай с показателем 7,6%, а тройку самых неблагополучных регионов замкнула Мангистауская область (7,2%).

Что касается крупнейших городов страны, то здесь ситуация выглядит более стабильной, но неравномерной:

  • Шымкент — доля бедного населения составляет 5,1%;

  • Алматы — показатель удерживается на отметке 4,1%;

  • Астана — демонстрирует лучший результат по республике с минимальными 2,7%.

Главный фактор риска — большая семья

Статистика выявила прямую и жесткую зависимость между финансовым благополучием граждан и количеством детей или родственников, проживающих под одной крышей. Бедность в Казахстане имеет выраженное «многодетное» лицо.

Так, в домохозяйствах, состоящих из одного или двух человек, риск оказаться за чертой бедности практически сведен к нулю (от 0,04% до 0,2%). В семьях из трех человек этот коэффициент поднимается до 1,61%, а из четырех — до 2,36%.

Настоящая зона риска начинается там, где количество членов семьи превышает пять человек. В этой категории уровень бедности совершает резкий скачок и достигает 9,68%. Таким образом, почти каждая десятая крупная семья в стране сегодня официально признана малообеспеченной.

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