В Казахстане жестко урезали права мобильных операторов: что изменится уже с 28 июня?

С 28 июня в Казахстане вступают в силу масштабные изменения в правила оказания услуг связи. Мобильных операторов лишают возможности навязывать скрытые платежи, бомбардировать людей спамом и бесконтрольно продавать SIM-карты детям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Почему правила решили переписать?

Инициатором реформы выступило Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК). Проанализировав тысячи гневных жалоб казахстанцев, ведомство выявило две самые токсичные практики сотовых компаний: тайное подключение платных подписок и бесконечные рекламные рассылки.

Новый регламент призван раз и навсегда сделать мобильный рынок прозрачным, а правила игры — честными.

Прощайте, скрытые списания: вводится двойное подтверждение

Самое долгожданное нововведение — запрет на автоматическое подключение дополнительных платных услуг. Теперь оператор не сможет списать деньги за «музыкальный гудок» или «гороскоп», просто прислав уведомление.

Отныне действует правило двойного подтверждения. Активировать любую платную опцию абонент должен осознанно: либо через отправку специального USSD-запроса, либо подтвердив действие в личном кабинете приложения. Случайные или недобросовестные клики по баннерам больше не станут причиной опустошения баланса.

Тотальный блок на мобильный спам

Казахстанцы официально получили законное право полностью отказаться от навязчивой рекламы и информационного шума со стороны операторов. В настройках или через службу поддержки можно будет поставить запрет на рекламные рассылки, вернув контроль над собственным телефоном.

Конец эпохи «маяков» и автодозвонов

Изменения затронули и техническую сторону уведомлений, о чем дополнительно сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития.

Под запрет попадает функция автодозвона (так называемые «маяки»), которую системы использовали, чтобы оповестить вас о пропущенном вызове. Вместо раздражающих коротких звонков-сбросов, когда система пытается «пробиться» на занятую линию, абонентам будут приходить обычные, лаконичные SMS-сообщения.

Защита детей: жесткий контроль над SIM-картами

Серьезно ужесточаются правила оформления номеров на несовершеннолетних (младше 14 лет).

Только родители: Купить и зарегистрировать SIM-карту на ребенка смогут исключительно его законные представители.

Биометрия: Процедура потребует обязательного сканирования лица (биометрической идентификации) взрослого, чтобы исключить мошенничество.

Лимит: На одного ребенка разрешено оформить строго одну SIM-карту. Построить «ферму» номеров на имя несовершеннолетнего больше не получится.

В АЗРК подчеркнули, что ввод этих правил — лишь первый шаг, и ведомство продолжит жестко пресекать любые попытки операторов ущемлять интересы казахстанцев. Пора проверять баланс и настраивать личные кабинеты по-новому.