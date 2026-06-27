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26.06.2026, 20:34

Водителям приготовиться: новые 2000 км дорог в Казахстане взяли под тотальный прицел радаров

Новости Казахстана 0 1 104

В Казахстане систему фиксации средней скорости масштабировали на 2 тысячи километров платных автодорог республиканского значения. Цифровой контроль скоростного режима в сочетании со строительством новой инфраструктуры уже позволил ощутимо снизить смертность и аварийность на трассах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: КазАвтоЖол
Фото: КазАвтоЖол

Тотальный контроль: средняя скорость под прицелом

Министерство транспорта РК совместно с МВД подвело промежуточные итоги масштабной кампании по повышению безопасности на дорогах страны. Главным технологическим оружием против нарушителей стало внедрение систем, измеряющих среднюю скорость движения. На данный момент они охватывают уже 2 000 километров ключевых платных автомагистралей.

Результаты внедрения электроники говорят сами за себя: на подконтрольных участках дорог общее количество дорожно-транспортных происшествий мгновенно снизилось на 15%. Цифровая фиксация заставила водителей отказаться от опасных разгонов и лихачества на загородных трассах.

Горькая статистика: кто виноват в ДТП?

В профильном ведомстве подчеркивают, что необходимость жесткого контроля вызвана критически низкой культурой вождения. Согласно глубокому анализу причин аварий, в 91% случаев виновниками трагедий становятся сами автомобилисты, грубо нарушающие транспортную дисциплину.

Тем не менее, комплексный подход властей к дорожной безопасности уже приносит плоды. По официальным данным министерства, общая статистика ДТП на дорогах республиканского значения по итогам 2025 года сократилась на 5%.

Инфраструктурный щит: 65 объездных дорог и мосты

Помимо цифровых штрафов, Минтранс активно меняет саму конфигурацию дорожной сети. Главная задача — полностью убрать тяжелые транзитные фуры и плотные потоки машин из жилых зон.

Ключевые инфраструктурные достижения к 2026 году:

  • 65 объездных трасс успешно возведено вокруг населенных пунктов для перенаправления транзитных потоков.

  • 38 надземных пешеходных переходов (мостов) построено на самых загруженных республиканских магистралях, чтобы максимально развести пешеходов и скоростной транспорт.

В Министерстве транспорта подчеркивают, что модернизация инфраструктуры и расширение систем автофиксации нарушений продолжатся, так как это единственный эффективный способ планомерно спасать жизни на казахстанских трассах.

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