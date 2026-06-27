«VIP-казашка»: новый тренд из соцсетей набирает популярность в России

Образ, получивший название «VIP-казашка», стал одним из самых обсуждаемых трендов в TikTok и Instagram. После того как эксперты заговорили об уходе эстетики old money и «тихой роскоши», пользователи социальных сетей начали активно интересоваться новым стилем, основанным на демонстрации достатка, подчеркнутой женственности и статусного образа жизни, передает Lada.kz со ссылкой на riamo.ru .

Фото: Pixabay

Как появился тренд

Популярность новой эстетики во многом связана с вирусными видеороликами, в которых фигурировали обеспеченные девушки из Казахстана. Внимание пользователей привлекали не только брендовые вещи и дорогие аксессуары, но и образ жизни: роскошные автомобили, путешествия, посещение элитных ресторанов и использование предметов класса люкс.

Отдельный интерес вызвал внешний образ девушек – длинные волосы, аккуратный макияж, безупречный внешний вид и внимание к деталям. Со временем выражение «VIP-казашка» стало обозначать самостоятельную интернет-эстетику.

Тренд вышел за пределы Казахстана

Со временем новый стиль начал распространяться и в других странах. В России он получил популярность среди подростков, которые стали воспроизводить характерные элементы образа, публикуя тематические фотографии, видеоролики и подборки одежды.

Для этой эстетики характерны длинные темные волосы либо дорогой на вид блонд, объемные укладки, выразительный макияж с акцентом на стрелки, густые ресницы, контуринг лица и глянцевые губы.

В одежде чаще всего используются приталенные жакеты, длинные пальто, облегающие платья, а также вещи в бежевой, шоколадной и черной цветовой гамме. Дополняют образ массивные серьги, золотистые украшения и сумки, визуально напоминающие изделия люксовых брендов.

Почему образ стал популярным

По мнению наблюдателей, многих подростков привлекает не столько сама мода, сколько возможность примерить на себя образ успешного и обеспеченного человека. При этом стоимость вещей зачастую не играет решающей роли – главная задача заключается в создании впечатления роскошной жизни.

Распространению тренда способствуют и алгоритмы социальных сетей. Видео, посвященные дорогим свадьбам, ювелирным украшениям, люксовым покупкам и путешествиям, регулярно набирают миллионы просмотров, благодаря чему подобный образ жизни начинает восприниматься пользователями как привлекательный ориентир.