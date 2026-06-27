Бесплатная фотосессия может обернуться потерей денег: Нацбанк предупредил казахстанцев

Национальный банк Казахстана обратился к гражданам с предупреждением о новых способах мошенничества, с помощью которых злоумышленники получают доступ к мобильным телефонам, банковским приложениям и персональным данным, передает Lada.kz .

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Мошенники стали чаще действовать в местах большого скопления людей

Национальный банк Казахстана сообщил о распространении новых мошеннических схем, направленных на получение доступа к мобильным устройствам и личной информации граждан.

Как отметили в финансовом регуляторе, злоумышленники активно используют методы социальной инженерии. Наиболее часто они выбирают места массового скопления людей – аэропорты, железнодорожные вокзалы и автовокзалы, где люди нередко спешат и могут потерять бдительность.

Просьба дать телефон для звонка может обернуться потерей денег

Одной из наиболее распространенных схем остается просьба предоставить мобильный телефон якобы для срочного звонка.

В Национальном банке предупреждают, что даже нескольких минут злоумышленникам достаточно, чтобы через банковские приложения перевести деньги либо установить на устройство программы удаленного доступа. Среди таких приложений называются HopToDesk, RustDesk, RuDesktop, AnyDesk и TeamViewer.

После установки подобных программ мошенники получают возможность дистанционно управлять смартфоном, перехватывать SMS-коды, получать доступ к банковским приложениям, государственным электронным сервисам и другим персональным данным. В дальнейшем эта информация может использоваться для совершения противоправных действий.

Бесплатная фотосессия может оказаться частью мошеннической схемы

Еще одной угрозой Национальный банк назвал случаи сбора биометрических данных под видом бесплатной фото- или видеосъемки.

Злоумышленники, представляясь начинающими фотографами или мобилографами, предлагают принять участие в бесплатной съемке якобы для пополнения портфолио. Полученные фото- и видеоматериалы могут использоваться для создания дипфейков с применением технологий искусственного интеллекта. Кроме того, такие материалы могут использоваться в мошеннических схемах, в том числе для рассылки ложных сообщений с просьбами о переводе денежных средств, - сказано в сообщении Нацбанка.

Какие меры предосторожности рекомендует соблюдать Нацбанк

В связи с участившимися случаями мошенничества Национальный банк призывает казахстанцев сохранять бдительность и не передавать мобильные телефоны незнакомым людям.

Также гражданам рекомендуют не сообщать третьим лицам SMS-коды, реквизиты банковских карт, а также любые персональные данные.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что сотрудники Национального банка не звонят гражданам по аудио- или видеосвязи, не обслуживают счета физических лиц и не проводят денежные расчеты с населением.

Куда обращаться при столкновении с мошенниками

Если гражданин стал жертвой мошеннических действий или столкнулся с подобной попыткой, Национальный банк рекомендует незамедлительно обратиться с заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан.

Получить консультацию также можно через Контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477.