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27.06.2026, 13:03

Домбра и кобыз: казахстанка написала музыку для культового сериала Netflix

Новости Казахстана 0 849

Казахстанская композитор и исполнительница Дана Зулпыхар приняла участие в создании саундтрека ко второму сезону сериала Netflix «Аватар: Легенда об Аанге», дополнив музыку звучанием национальных инструментов, передает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz.

Фото: instagram.com/dana_zulpykhar/
Фото: instagram.com/dana_zulpykhar/

Домбра и кобыз прозвучат в новом сезоне «Аватара»

Казахстанская исполнительница и композитор Дана Зулпыхар, известная под творческим псевдонимом Dana Tunes, вошла в команду музыкантов, работающих над саундтреком ко второму сезону сериала «Аватар: Легенда об Аанге» от Netflix.

Особенностью ее участия стало использование традиционных казахских музыкальных инструментов – домбры и кобыза. Их звучание станет частью музыкального сопровождения проекта, который увидят зрители стриминговой платформы по всему миру.

О своем участии в работе над сериалом артистка сообщила в социальных сетях, где также поделилась кадрами из студии звукозаписи.

Для меня огромная честь записать домбру и кобыз для сериала Netflix «Аватар: Легенда об Аанге», - поделилась она.

Казахстанская музыка на мировой сцене

Дана Зулпыхар уже около восьми лет живет и работает в Лос-Анджелесе. За это время она развивает карьеру в сфере создания музыки для кино и сотрудничает с исполнителями и продюсерами из разных стран.

Творческий стиль Dana Tunes сочетает традиционные казахские музыкальные мотивы с современным направлением cinematic-pop, благодаря чему этническое звучание органично вписывается в проекты международного уровня.

О сериале

«Аватар: Легенда об Аанге» – фэнтезийный сериал Netflix, созданный по мотивам одноименного культового анимационного проекта. Новый сезон продолжает историю вселенной, полюбившейся миллионам зрителей, а участие казахстанской исполнительницы добавит в его музыкальное оформление элементы национальной культуры.

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