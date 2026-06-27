«Тенге» или «теңге»: что изменится с 1 июля и нужно ли казахстанцам привыкать к новому написанию

С 1 июля 2026 года в официальной правовой сфере Казахстана начнет использоваться написание национальной валюты «теңге», однако для граждан, СМИ и частных компаний вопрос применения нового варианта пока остается открытым, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Pixabay

С 1 июля в документах появится «теңге»

С 1 июля 2026 года в официальной правовой сфере Казахстана должно применяться написание национальной валюты «теңге», следует из разъяснений Министерства юстиции и Национального банка РК.

Как пояснили в минюсте, после вступления в силу новой Конституции государственные органы при подготовке нормативных правовых актов и других официальных документов должны использовать терминологию, закрепленную в основном законе страны.

В ведомстве также сообщили, что государственные органы уже начали поэтапную работу по приведению действующих нормативных правовых актов в соответствие с новой Конституцией.

Почему меняется написание национальной валюты

Одним из первых документов, в котором появится новое написание, станет Налоговый кодекс. С 1 июля в его официальном русском тексте слово «тенге» заменят на «теңге».

При этом речь не идет о денежной реформе, смене национальной валюты или изменении ее статуса. Изменения носят исключительно терминологический характер и связаны с приведением законодательства в соответствие с новой конституционной моделью.

Одновременно в Налоговый кодекс вносятся и другие редакционные изменения. Так, термин «иностранец» заменяется на «иностранный гражданин», в ряде положений вместо Парламента будет использоваться наименование «Курултай», а словосочетание «республиканский референдум» изменят на «всенародный референдум».

Кроме того, в отдельных статьях появятся формулировки «Курултай Республики Казахстан» и «Қазақстан Халық Кеңесі», а при перечислении административно-территориальных единиц сначала будет указываться столица, затем области и города республиканского значения.

Таким образом, изменение написания слова «тенге» является частью масштабной корректировки законодательства после конституционных изменений.

Нужно ли менять старые документы

В министерстве юстиции подчеркнули, что ранее оформленные документы сохраняют юридическую силу.

Это касается нормативных правовых актов, договоров и иных документов, где использовалось написание «тенге». Их не потребуется пересматривать только из-за изменения названия национальной валюты.

Новое написание «теңге» будет использоваться при принятии новых нормативных правовых актов, а также при внесении изменений в действующее законодательство.

Какие изменения ожидаются в банковской сфере

Национальный банк Казахстана также готовит изменения в собственные нормативные документы, регулирующие платежи и платежные системы.

В частности, планируется привести в соответствие с новым написанием формы платежных документов.

По информации регулятора, проект уже согласован с заинтересованными подразделениями Национального банка, Ассоциацией финансистов Казахстана и банками второго уровня. Сейчас продолжается процедура его принятия.

При этом в Нацбанке подчеркнули, что изменения носят исключительно редакционный характер и не повлияют на работу платежных систем, порядок денежных переводов и платежную инфраструктуру.

Кроме того, сам Национальный банк намерен использовать написание «теңге» в своих официальных сообщениях и пресс-релизах.

Как писать название валюты гражданам и СМИ

Вопрос о том, должны ли использовать новое написание граждане, средства массовой информации, образовательные учреждения, частные компании, магазины, рекламные агентства и издательства, пока остается без окончательного ответа.

На сегодняшний день официальные разъяснения касаются только государственных органов и официальной правовой сферы.

Пока также не уточняется, каким образом следует писать название национальной валюты в русскоязычных СМИ, учебниках, договорах частных компаний, банковских приложениях, чеках, ценниках, на онлайн-площадках и маркетплейсах.

Неясно и то, будет ли вариант «тенге» считаться устаревшим или орфографически неверным в обычной русскоязычной речи.

Соответствующие вопросы изданием были направлены в министерство науки и высшего образования. В частности, речь идет о том, какое написание рекомендуется использовать русскоязычным СМИ, допустимо ли применение буквы «ң» в русском тексте, как правильно писать словосочетания «в теңге», «курс теңге», «один миллион теңге», а также планируется ли закрепить новое написание в словарях и официальных рекомендациях.

В министерстве науки и высшего образования сообщили, что для подготовки разъяснений потребуется дополнительное время.