18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
486.47
554.77
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.06.2026, 14:02

«Тенге» или «теңге»: что изменится с 1 июля и нужно ли казахстанцам привыкать к новому написанию

Новости Казахстана 0 527

С 1 июля 2026 года в официальной правовой сфере Казахстана начнет использоваться написание национальной валюты «теңге», однако для граждан, СМИ и частных компаний вопрос применения нового варианта пока остается открытым, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

С 1 июля в документах появится «теңге»

С 1 июля 2026 года в официальной правовой сфере Казахстана должно применяться написание национальной валюты «теңге», следует из разъяснений Министерства юстиции и Национального банка РК.

Как пояснили в минюсте, после вступления в силу новой Конституции государственные органы при подготовке нормативных правовых актов и других официальных документов должны использовать терминологию, закрепленную в основном законе страны.

В ведомстве также сообщили, что государственные органы уже начали поэтапную работу по приведению действующих нормативных правовых актов в соответствие с новой Конституцией.

Почему меняется написание национальной валюты

Одним из первых документов, в котором появится новое написание, станет Налоговый кодекс. С 1 июля в его официальном русском тексте слово «тенге» заменят на «теңге».

При этом речь не идет о денежной реформе, смене национальной валюты или изменении ее статуса. Изменения носят исключительно терминологический характер и связаны с приведением законодательства в соответствие с новой конституционной моделью.

Одновременно в Налоговый кодекс вносятся и другие редакционные изменения. Так, термин «иностранец» заменяется на «иностранный гражданин», в ряде положений вместо Парламента будет использоваться наименование «Курултай», а словосочетание «республиканский референдум» изменят на «всенародный референдум».

Кроме того, в отдельных статьях появятся формулировки «Курултай Республики Казахстан» и «Қазақстан Халық Кеңесі», а при перечислении административно-территориальных единиц сначала будет указываться столица, затем области и города республиканского значения.

Таким образом, изменение написания слова «тенге» является частью масштабной корректировки законодательства после конституционных изменений.

Нужно ли менять старые документы

В министерстве юстиции подчеркнули, что ранее оформленные документы сохраняют юридическую силу.

Это касается нормативных правовых актов, договоров и иных документов, где использовалось написание «тенге». Их не потребуется пересматривать только из-за изменения названия национальной валюты.

Новое написание «теңге» будет использоваться при принятии новых нормативных правовых актов, а также при внесении изменений в действующее законодательство.

Какие изменения ожидаются в банковской сфере

Национальный банк Казахстана также готовит изменения в собственные нормативные документы, регулирующие платежи и платежные системы.

В частности, планируется привести в соответствие с новым написанием формы платежных документов.

По информации регулятора, проект уже согласован с заинтересованными подразделениями Национального банка, Ассоциацией финансистов Казахстана и банками второго уровня. Сейчас продолжается процедура его принятия.

При этом в Нацбанке подчеркнули, что изменения носят исключительно редакционный характер и не повлияют на работу платежных систем, порядок денежных переводов и платежную инфраструктуру.

Кроме того, сам Национальный банк намерен использовать написание «теңге» в своих официальных сообщениях и пресс-релизах.

Как писать название валюты гражданам и СМИ

Вопрос о том, должны ли использовать новое написание граждане, средства массовой информации, образовательные учреждения, частные компании, магазины, рекламные агентства и издательства, пока остается без окончательного ответа.

На сегодняшний день официальные разъяснения касаются только государственных органов и официальной правовой сферы.

Пока также не уточняется, каким образом следует писать название национальной валюты в русскоязычных СМИ, учебниках, договорах частных компаний, банковских приложениях, чеках, ценниках, на онлайн-площадках и маркетплейсах.

Неясно и то, будет ли вариант «тенге» считаться устаревшим или орфографически неверным в обычной русскоязычной речи.

Соответствующие вопросы изданием были направлены в министерство науки и высшего образования. В частности, речь идет о том, какое написание рекомендуется использовать русскоязычным СМИ, допустимо ли применение буквы «ң» в русском тексте, как правильно писать словосочетания «в теңге», «курс теңге», «один миллион теңге», а также планируется ли закрепить новое написание в словарях и официальных рекомендациях.

В министерстве науки и высшего образования сообщили, что для подготовки разъяснений потребуется дополнительное время.

8
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь