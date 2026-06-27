В Алматы роженице пришлось рожать на улице из-за припаркованных автомобилей

В Алматы жители жилого комплекса «Ұлытау» сообщили о случае, когда автомобиль скорой медицинской помощи не смог своевременно подъехать к роженице из-за заставленного машинами двора. По словам очевидцев, женщина родила еще до прибытия медиков, передает Lada.kz со ссылкой на kris_p_almata.
Как утверждают жители ЖК, расположенного в микрорайоне Шугыла Наурызбайского района, причиной задержки стал полностью занятый автомобилями проезд, который оказался недоступен для спецтранспорта.
По словам жильцов, подобные ситуации происходят регулярно. Они отмечают, что при строительстве жилого комплекса не было предусмотрено достаточного количества парковочных мест, тогда как район продолжает активно застраиваться.
Из-за постоянной нехватки парковок дворы оказываются переполненными автомобилями, что затрудняет проезд не только машин скорой помощи, но также пожарной и другой экстренной техники.
Мы купили квартиры в ипотеку, но ежедневно сталкиваемся с нехваткой парковок. Просим городские власти и ответственные органы обратить внимание на ситуацию, пока подобные случаи не привели к трагедии, - говорится в обращении.
Жильцы надеются, что огласка поможет привлечь внимание акимата и профильных ведомств к вопросу организации парковочного пространства и обеспечения беспрепятственного проезда экстренных служб.
Сообщается, что редакция направит официальные запросы в акимат Алматы, управление общественного здравоохранения, а также застройщику жилого комплекса, чтобы получить комментарии по произошедшему.
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