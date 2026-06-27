В Алматы роженице пришлось рожать на улице из-за припаркованных автомобилей

В Алматы жители жилого комплекса «Ұлытау» сообщили о случае, когда автомобиль скорой медицинской помощи не смог своевременно подъехать к роженице из-за заставленного машинами двора. По словам очевидцев, женщина родила еще до прибытия медиков, передает Lada.kz со ссылкой на kris_p_almata .

Фото: instagram.com/kris_p_almata/

Как утверждают жители ЖК, расположенного в микрорайоне Шугыла Наурызбайского района, причиной задержки стал полностью занятый автомобилями проезд, который оказался недоступен для спецтранспорта.

Жители заявили о системной проблеме

По словам жильцов, подобные ситуации происходят регулярно. Они отмечают, что при строительстве жилого комплекса не было предусмотрено достаточного количества парковочных мест, тогда как район продолжает активно застраиваться.

Из-за постоянной нехватки парковок дворы оказываются переполненными автомобилями, что затрудняет проезд не только машин скорой помощи, но также пожарной и другой экстренной техники.

Мы купили квартиры в ипотеку, но ежедневно сталкиваемся с нехваткой парковок. Просим городские власти и ответственные органы обратить внимание на ситуацию, пока подобные случаи не привели к трагедии, - говорится в обращении.

Официальные комментарии ожидаются

Жильцы надеются, что огласка поможет привлечь внимание акимата и профильных ведомств к вопросу организации парковочного пространства и обеспечения беспрепятственного проезда экстренных служб.

Сообщается, что редакция направит официальные запросы в акимат Алматы, управление общественного здравоохранения, а также застройщику жилого комплекса, чтобы получить комментарии по произошедшему.