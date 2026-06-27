Жара может убить: казахстанцам рассказали, как не стать жертвой летнего зноя

Специалисты напомнили, какие опасности несет летняя жара и как защитить себя от перегрева, солнечных ожогов, природных пожаров и трагедий во время отдыха у водоемов, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

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Жара становится серьезным испытанием для организма

Летний зной может негативно сказаться не только на самочувствии, но и привести к опасным для жизни состояниям. Медики и спасатели рассказали, как правильно вести себя в жаркую погоду, чтобы сохранить здоровье и избежать чрезвычайных ситуаций.

Как отметила заведующая отделением неотложной помощи Акмолинской многопрофильной областной больницы Айя Алибаева, температура воздуха выше 30 градусов уже становится серьезной нагрузкой для организма.

По словам специалиста, в жару у людей нередко появляются головная боль, головокружение, повышенная потливость, слабость и вялость. Особенно тяжело высокие температуры переносят люди с хроническими заболеваниями.

Медик пояснила, что у пациентов с артериальной гипертензией жара может вызвать повышение артериального давления вплоть до гипертонического криза. Кроме того, перегрев опасен для людей с сахарным диабетом, иммунодефицитными состояниями и другими хроническими патологиями.

Длительное пребывание под палящим солнцем способно привести к солнечному или тепловому удару. Среди основных симптомов – головокружение, повышение температуры тела, покраснение кожи и солнечные ожоги. Игнорирование первых признаков перегрева может закончиться потерей сознания, инсультом и другими тяжелыми осложнениями.

По словам Айи Алибаевой, первые симптомы перегрева свидетельствуют о том, что организм перестает справляться с высокой температурой, поэтому их нельзя оставлять без внимания.

Как избежать перегрева

Чтобы снизить риск теплового удара, врачи рекомендуют соблюдать простые меры профилактики.

Прежде всего следует ограничить пребывание на открытом солнце в часы максимальной солнечной активности – с 10:00 до 15:00-16:00. Во время прогулок необходимо носить головной убор и пользоваться солнцезащитными средствами.

Не менее важно соблюдать питьевой режим. При этом предпочтение следует отдавать воде комнатной температуры.

Рекомендуется рассчитывать потребление жидкости, исходя из массы тела. Это около 30 мл на килограмм. Например, человеку весом 60 кг необходимо примерно 1,8 литра воды в сутки, - объясняет врач.

Специалист также советует отказаться от ледяных напитков. Особенно это касается людей, страдающих хроническими заболеваниями горла, поскольку холодная жидкость может спровоцировать развитие ангины или ларингита.

Кроме того, в жаркую погоду рекомендуется сократить потребление жирной пищи, которая переваривается дольше и создает дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Почему не стоит резко охлаждаться

Попытки быстро охладиться далеко не всегда приносят пользу.

По словам Айи Алибаевой, холодный душ во время сильной жары способен вызвать дополнительный стресс для организма. Более безопасным вариантом считается прохладная, но не ледяная вода.

Осторожность следует соблюдать и при использовании кондиционеров. Резкий перепад температур может привести к переохлаждению, вызвать симптомы простуды, повышение температуры тела, а также сосудистые и мышечные спазмы.

Резкое охлаждение может привести к переохлаждению организма, вызвать катаральные симптомы, повышение температуры, а также сосудистые и мышечные спазмы, - предупреждает медик.

Таким образом, ледяные напитки, слишком холодный душ и длительное пребывание под кондиционером могут не облегчить состояние, а наоборот – ухудшить его.

Что делать при тепловом ударе

Если человеку стало плохо под солнцем или он потерял сознание, действовать необходимо незамедлительно.

Специалисты рекомендуют перенести пострадавшего в тень, обеспечить доступ свежего воздуха, умыть прохладной водой, дать выпить воды и, при возможности, измерить артериальное давление. При ухудшении состояния необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.

Важно не оставлять человека под прямыми солнечными лучами и внимательно следить за его состоянием до приезда врачей.

При солнечных ожогах, сопровождающихся болью, воспалением и отеками кожи, можно использовать специальные средства, например пантенол. Если симптомы выражены сильно, следует обратиться за медицинской помощью.

Осторожно: риск природных пожаров

Жаркая погода повышает вероятность возникновения лесных и степных пожаров.

Главный специалист управления государственного пожарного контроля ДЧС Акмолинской области, старший лейтенант гражданской защиты Жангелды Мади напомнил, что во время отдыха на природе необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

По его словам, отдыхать рекомендуется только в разрешенных местах, разводить костры исключительно на специально оборудованных площадках, иметь рядом воду или песок для тушения огня и полностью ликвидировать костер перед уходом.

Категорически запрещается разводить огонь в сухой траве, хвойных молодняках и под кронами деревьев, оставлять непотушенные угли, стеклянные предметы и горючие материалы, а также бросать окурки и спички.

Если обнаружено возгорание, необходимо немедленно сообщить об этом по номеру 112, предупредить окружающих и покинуть опасную территорию.

Безопасность на воде

Летом многие предпочитают отдыхать у водоемов, однако именно там ежегодно происходит большое количество несчастных случаев.

Начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Акмолинской области, подполковник гражданской защиты Аслан Нурканов сообщил, что основными причинами трагедий остаются употребление алкоголя, переоценка собственных возможностей и нарушение правил безопасности.

Спасатель напомнил, что купаться следует только в специально оборудованных местах. Запрещается заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, нырять в незнакомых местах и заплывать за буйки.

Особое внимание необходимо уделять детям – они должны постоянно находиться под присмотром взрослых как на берегу, так и в воде.

Во время катания на лодках и других плавательных средствах следует обязательно использовать спасательные жилеты. При усилении ветра, грозе или резком ухудшении погоды необходимо сразу покинуть водоем.