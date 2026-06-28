«Бедные стали ещё беднее»: эксперт объяснила, почему новые пороги ЕНПФ вызвали волну недовольства

Резкое повышение порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений усилило недоверие к пенсионной системе и разделило вкладчиков на тех, кто успел воспользоваться средствами, и тех, кто лишился такой возможности, передает Lada.kz со ссылкой на BESmedia .

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Повышение порогов ЕНПФ вызвало вопросы у вкладчиков

Новые пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, опубликованные Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ), вызвали неоднозначную реакцию среди казахстанцев. Финансовый консультант Асель Аульбекова считает, что само ужесточение требований может быть оправданным, однако способ его реализации негативно сказался на доверии граждан к пенсионной системе.

Эксперт рассказала, что оценивает ситуацию сразу с двух позиций – как вкладчик и как специалист по финансам.

По ее словам, как обычный вкладчик она выступает против повышения порогов, однако как финансовый консультант поддерживает идею более строгого подхода к сохранению пенсионных накоплений.

Почему эксперт поддерживает ужесточение требований

Асель Аульбекова пояснила, что в Казахстане пока не сформирована культура долгосрочных накоплений, тогда как нагрузка на пенсионную систему в будущем будет только расти.

Почему я за? Потому что в Казахстане нет другой сформированной культуры долгосрочных накоплений. Во-первых, продолжительность жизни растёт. Нагрузка на пенсионную систему тоже увеличивается. Если раньше, лет 10-15 назад, одного пенсионера обеспечивало примерно около восемь работающих людей, то лет через 15-20 будет другая картинка. Одного пенсионера будет обслуживать всего четыре работающих человека. То есть нагрузка усилится очень сильно, - отметила она.

Почему эксперт изначально была против досрочного изъятия накоплений

Финансовый консультант напомнила, что с самого начала критически относилась к идее разрешить использовать пенсионные накопления на покупку жилья и лечение.

По ее мнению, воспользоваться этой возможностью смогли в основном граждане с официальной стабильной работой и высокими доходами, которые уже имели накопления выше порога достаточности.

В результате, считает эксперт, реформа способствовала росту стоимости жилья примерно на 10-15%, что особенно болезненно сказалось на тех, кто не имел достаточных накоплений для их досрочного изъятия.

И пострадали те люди, у которых мало того, что нет денег выше порога достаточности, чтобы снять, так для них ещё и жильё вместе со всеми другими стало дороже на 10-15%. Это как, знаете, «бедные стали ещё беднее», - сказала Аульбекова.

Что вызвало недовольство новым повышением порогов

Несмотря на поддержку самой идеи сохранения пенсионных накоплений, эксперт подвергла критике резкое изменение правил.

По ее мнению, многие казахстанцы с 2021 года строили личные финансовые планы, рассчитывая постепенно накопить необходимую сумму для использования пенсионных средств. Однако о предстоящем значительном повышении порогов заранее никто не предупредил.

В результате люди, которые несколько лет последовательно двигались к своей цели, вновь оказались в ситуации, когда воспользоваться накоплениями уже не могут.

Почему это может снизить доверие к пенсионной системе

Асель Аульбекова считает, что новые изменения фактически вновь разделили вкладчиков на две категории – тех, кто успел воспользоваться пенсионными накоплениями по прежним правилам, и тех, кто не успел.

По ее мнению, подобные резкие изменения без переходного периода создают ощущение неопределенности. Из-за этого каждая последующая реформа будет восприниматься как необходимость как можно быстрее воспользоваться существующими возможностями, пока правила снова не изменились.

Эксперт полагает, что такая практика может привести к обратному эффекту.

Получается, что люди, видя, как резко правительство, не общаясь, не сообщая, не делая плавный переход, такие резкие повышения порогов осуществляет, будут иметь желание, что бы то ни было, но хотя бы что-то урвать из пенсионных, - заключила Аульбекова.

Почему изменились пороги достаточности

Напомним, 6 июня ЕНПФ опубликовал новые пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год, рассчитанные по обновленной методике.

В фонде пояснили, что при расчете теперь учитываются целевые размеры будущих пенсионных выплат, демографические показатели, предполагаемая доходность пенсионных активов и параметры индексации.

Одним из ключевых изменений стало то, что новая методика больше не учитывает будущие пенсионные взносы после изъятия части накоплений.

По расчетам ЕНПФ, такой подход позволит снизить риск нехватки средств после выхода граждан на пенсию и обеспечить более высокий уровень будущих пенсионных выплат.

Почему это касается всех вкладчиков

Повышение порогов затрагивает не только тех, кто планировал воспользоваться пенсионными накоплениями в ближайшее время.

По мнению эксперта, подобные изменения влияют и на отношение граждан к самой пенсионной системе. Если правила меняются резко и без предварительного уведомления, людям становится сложнее строить долгосрочные финансовые планы. В результате система, призванная стимулировать накопления на будущее, может столкнуться с обратным эффектом — стремлением вкладчиков забрать средства сразу, как только появится такая возможность.