В Казахстане ночью временно отключат часть государственных онлайн-сервисов

В ночь с 27 на 28 июня в Казахстане пройдут плановые технические работы, из-за которых пользователи могут столкнуться с временной недоступностью ряда государственных цифровых сервисов, передает Lada.kz.
Комитет государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан сообщил о предстоящих плановых технических работах, которые проведет АО «Национальные информационные технологии».
По информации ведомства, работы запланированы на период с 21:00 27 июня до 05:00 28 июня 2026 года.
Во время проведения технических работ возможны периодические перебои в работе следующих информационных систем:
В Комитете государственных доходов отметили, что в связи с этим временно могут быть недоступны и сервисы информационной системы КГД.
Налогоплательщикам рекомендуют учитывать возможные ограничения при планировании получения государственных услуг и проведения операций в указанный период.
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