В Казахстане ночью временно отключат часть государственных онлайн-сервисов

В ночь с 27 на 28 июня в Казахстане пройдут плановые технические работы, из-за которых пользователи могут столкнуться с временной недоступностью ряда государственных цифровых сервисов, передает Lada.kz .

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В Казахстане ожидаются временные перебои в работе государственных сервисов

Комитет государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан сообщил о предстоящих плановых технических работах, которые проведет АО «Национальные информационные технологии».

Когда пройдут работы

По информации ведомства, работы запланированы на период с 21:00 27 июня до 05:00 28 июня 2026 года.

Какие сервисы могут быть недоступны

Во время проведения технических работ возможны периодические перебои в работе следующих информационных систем:

«ГБД ЮЛ» (Государственная база данных «Юридические лица»);

«ШЭП» (Шлюз электронного правительства);

«ПШЭП» (Платежный шлюз электронного правительства);

«DID» (Digital ID).

В Комитете государственных доходов отметили, что в связи с этим временно могут быть недоступны и сервисы информационной системы КГД.

Налогоплательщикам рекомендуют учитывать возможные ограничения при планировании получения государственных услуг и проведения операций в указанный период.