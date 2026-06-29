С 12 июля в смартфонах казахстанцев появятся новые функции: что изменится

С 12 июля 2026 года в Казахстане вступают в силу радикальные изменения в сфере управления персональными данными. Новый приказ Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития обяжет государственные системы обеспечить абсолютную прозрачность и безопасность личных кабинетов граждан, фактически передав контроль над информацией в руки самих людей, сообщает Lada.kz.

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Новая эпоха цифровизации: от контроля государства к свободе гражданина

Казахстан делает масштабный шаг в сторону усиления защиты прав граждан в цифровой среде. Заместитель Премьер-Министра – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК подписал резонансный приказ № 304/НҚ от 10 июня 2026 года.

Этот документ официально закрепляет жесткие стандарты и технические требования к так называемому «цифровому пространству гражданина». Нововведения призваны прекратить практику непрозрачного использования личных данных и сделать взаимодействие с государством максимально открытым.

Пять фундаментальных требований: что изменится для пользователя?

Утвержденный регламент содержит пять категорических условий, которым отныне обязаны соответствовать все государственные цифровые сервисы и экосистемы страны:

Абсолютный аудит персональных данных. Каждый гражданин получает безоговорочное право в режиме реального времени видеть полный перечень и статус актуальности всей личной информации, которой располагает государство. Прозрачная история «цифровых следов». Внедряется полноценный сквозной журнал логов. Гражданин сможет посекундно отследить, когда, кем и какие государственные или коммерческие услуги ему оказывались, а главное — кто и зачем запрашивал его данные. Тотальное оповещение о действиях. Любые транзакции, изменения статусов или важные события в цифровом профиле будут сопровождаться моментальным информированием. Пользователь сам выбирает канал: push-уведомления, SMS-сообщения или электронная почта. Персонализированная безопасность. Личный кабинет перестает быть монолитным решением. Гражданам предоставляется гибкий инструментарий для самостоятельной настройки фильтров безопасности, уровней доступа и удобных способов связи. Мгновенный отзыв ЭЦП. Важнейший элемент борьбы с кибермошенниками — интеграция функции прямой аннуляции (отзыва) сертификата электронной цифровой подписи непосредственно через интерфейс цифрового пространства, без необходимости посещения ЦОНов.

Точка отсчета: когда регламент вступит в силу?

Официальный запуск новых стандартов намечен на 12 июля 2026 года. К этому моменту все технические платформы электронного правительства и интегрированные с ними системы должны быть полностью модернизированы.

По мнению экспертов рынка, передача контроля над цифровым профилем в руки самих граждан не только снизит риски мошенничества, но и выведет доверие населения к технологическим инициативам государства на принципиально новый уровень.