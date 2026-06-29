Сделки на $17 млрд: зачем дети Трампа и министра торговли США делят недра Казахстана

Сыновья президента США Дональда Трампа и американского министра торговли Говарда Лютника стали ключевыми участниками инвестиционной схемы по разработке крупнейшего вольфрамового месторождения в Казахстане. На кону — миллиардные субсидии от Вашингтона и геополитический разворот Астаны в обход России и Китая, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

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Вольфрамовый след: как сыновья Трампа вошли в проект

Авторитетное американское издание The New York Times, ссылаясь на внутренние документы, обнародовало детали масштабного соглашения. Главными действующими лицами коммерческой схемы оказались Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп. Через компанию Dominari Securities, совладельцами которой они являются, братья приобрели долю в строительной группе Skyline Builders.

После цепочки сложных слияний Skyline получила 20% акций в компании Kaz Resources. Эта структура напрямую связана с американской инвестиционной группой Cove Capital, которая и выступает главным оператором вольфрамового проекта в республике.

В сделке замешаны не только Трампы. Инвестиционная фирма Cantor Fitzgerald, подконтрольная семье министра торговли США Говарда Лютника (и управляемая его сыновьями Брэндоном и Кайлом), помогла партнерам Dominari привлечь внушительные $210 млн нового капитала под этот проект.

Щедрые субсидии из Вашингтона: США платят за металл

Интерес американской элиты к казахстанским недрам подкреплен колоссальными государственными деньгами. Экспортно-импортный банк США (US Export-Import Bank) совместно с Корпорацией финансового развития (DFC) одобрили выделение до $1,6 млрд на поддержку добычи вольфрама в Казахстане.

Контрольный пакет (70%) в этих проектах удерживает структура Cove Kaz Capital, тогда как государственная горнодобывающая компания «Тау-Кен Самрук» сохранила за собой 30% акций и статус младшего партнера. Всего же в рамках этого экономического сближения Казахстан подписал с американским бизнесом 29 соглашений на общую сумму, превышающую $17 млрд.

Геополитический маневр Токаева: между Кремлем, Пекином и Белым домом

Для руководства Казахстана приход американских тяжеловесов — это тонкая дипломатическая игра во время второго президентского срока Трампа. Астана отчаянно ищет баланс в отношениях со своими мощными соседями — Россией и Китаем. Символично, что в ходе одного из визитов в США президент Касым-Жомарт Токаев даже назвал Трампа лидером, «посланным небесами».

«Деловые отношения находятся на беспрецедентном уровне», — констатирует исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Джефф Эрлих.

Впрочем, в самом Казахстане прагматизм ставят выше идеологии. Глава фонда «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов прямо заявляет, что страна выбирает партнеров исключительно по критериям выгоды, будь то США, ЕС, Китай или Россия.

«Мы руководствуемся прагматичным подходом», — заявил председатель правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов. «Если мы видим преимущество в сотрудничестве с США, ЕС, китайской, российской, корейской, немецкой, эмиратской или любой другой компанией, мы оцениваем эффективность такого взаимодействия и выбираем то, что для нас лучше всего», — добавил он.

Зачем это Белому дому?

По оценкам аналитиков NYT, Дональд Трамп смотрит на внешнюю политику через призму коммерческих сделок. Для Вашингтона критически важен доступ к редкоземельным металлам и вольфраму, который необходим в оборонной и космической промышленности. Главная стратегическая цель США — наладить логистику поставок через так называемый «Срединный коридор» (транспортный маршрут через Каспийское море и Кавказ), что позволит вывозить сырье в Европу и США полностью в обход российской территории.