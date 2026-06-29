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29.06.2026, 09:27

Казахстанские трассы выводят из темноты: МВД запустило лазерную защиту на 22 участках дорог

Новости Казахстана 0 1 623

Министерство внутренних дел Казахстана масштабирует проект по установке лазерных систем на аварийно-опасных участках республиканских автодорог. Инновационная технология призвана кардинально снизить число ДТП в условиях экстремальной непогоды, сообщает Lada.kz. 

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Спасение в условиях нулевой видимости

Министерство внутренних дел продолжает масштабную цифровую модернизацию дорожной инфраструктуры. Как сообщает ведомственный портал Polisia.kz, ключевым направлением стало внедрение лазерных установок.

Эти системы создают видимые световые ориентиры, которые помогают водителям удерживать полосу и вовремя реагировать на геометрию дороги. Технология наиболее эффективна во время:

  • густого тумана и затяжных дождей;

  • сильных зимних метелей и буранов;

  • ночных поездок при отсутствии стационарного освещения.

Где уже работают лазеры?

На сегодняшний день лазерное оборудование развернуто в тестовом и штатном режимах на 22 наиболее оживленных участках трасс республиканского значения. Все эти точки были выбраны на основе анализа аварийности — именно там чаще всего происходят тяжелые ДТП из-за климатических факторов. По данным ведомства, практика уже доказала реальную эффективность лазеров в предотвращении столкновений и съездов в кювет.

Перспективы и безопасность

Сворачивать проект полиция не планирует. Напротив, в ближайшее время география применения умных систем будет расширена.

«МВД совместно с дорожными организациями продолжит внедрение данных технологий на других участках автодорог для обеспечения безопасности и комфорта участников дорожного движения. Берегите себя и соблюдайте ПДД!» — подчеркнул заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Багланбек Айтпаев.

Параллельно с установкой лазеров дорожные службы ведут мониторинг качества их работы, чтобы адаптировать лазерные лучи под разные типы регионального климата — от южного тумана до северного бурана.

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