Рано радовались? Ертаев расставил точки над «i» в вопросе МЗП в 150 тысяч тенге

Казахстанцев ждет масштабное, но поэтапное увеличение минимальной заработной платы (МЗП) до 150 тысяч тенге. Однако заветная цифра — пока лишь долгосрочный ориентир, а не утвержденное решение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: ru.pngtree.com

Экономика, а не популизм: как будут считать новую МЗП

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разработало и направило в госорганы принципиально новую методику расчета МЗП. Главное отличие обновленного подхода — жесткая привязка к реальному положению дел в стране.

Как пояснил глава ведомства Аскарбек Ертаев, теперь базовая ставка будет рассчитываться на основе двух ключевых факторов:

Медианная зарплата (показатель, который объективнее отражает доходы большинства граждан, чем «средняя температура по больнице»);

Производительность труда в государстве.

Такой баланс необходим, чтобы рост доходов населения был подкреплен реальными возможностями казахстанской экономики, а не провоцировал инфляционный шок.

Кто окажется под ударом и сколько это стоит

Прямо сейчас профильные ведомства ведут глобальный аудит. Чиновникам предстоит выяснить, какую нагрузку понесет финансовая система страны.

Потенциальное двукратное увеличение МЗП запустит цепную реакцию:

Нагрузка на казну: Вырастут расходы республиканского и местных бюджетов, так как государству придется больше платить работникам бюджетной сферы. Давление на бизнес: Частный сектор будет обязан законодательно поднять минимальные оклады своим сотрудникам, что может стать серьезным испытанием для малого и среднего предпринимательства. Пересчет выплат: Параллельно изменятся объемы обязательных социальных отчислений и связанных с ними пособий.

Окончательные сроки и этапы повышения МЗП правительство озвучит только после завершения всех математических и экономических расчетов.