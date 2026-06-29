«Бомба» замедленного действия: откуда у таксистов в Казахстане берутся штрафы на 300 тысяч тенге

Казахстанские таксисты, работающие на арендованных автомобилях, столкнулись с системной проблемой: из-за бюрократических задержек штрафы за нарушения ПДД доходят до них месяцами, обрушиваясь в итоге единым и неподъемным счетом, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Рынок пассажирских перевозок в Казахстане переживает бум, а аренда машин в специализированных таксопарках стала для тысяч граждан быстрым способом заработка. Однако эта схема таит в себе скрытую финансовую угрозу. Из-за несовершенства системы администрирования нарушители узнают о своих взысканиях с огромным опозданием.
Причина кроется в механизме фиксации нарушений. Когда камера «Сергек» или иная автоматическая система регистрирует превышение скорости или проезд на красный свет, уведомление мгновенно отправляется владельцу автомобиля — то есть юридическому лицу (таксопарку). Чтобы переписать этот штраф на реального водителя, администрация парка вынуждена собирать пакет документов, писать заявление и направлять его в местный Департамент полиции (ДП). Только после ручной проверки сотрудниками ДП статус плательщика меняется с компании на физическое лицо.
Эта процедура занимает недели, а порой и месяцы. Как подчеркнул председатель Ассоциации таксопарков и курьерских служб Мейрамбек Абелкасов в эфире подкаста «Business Bailam», временной лаг порождает опасный психологический эффект.
«Водитель совершает нарушение, но не видит мгновенной обратной связи. Включается так называемый принцип безнаказанности: человек думает, что система его не фиксирует, и начинает нарушать правила еще более агрессивно. В итоге, когда полиция наконец обрабатывает весь массив данных, таксисту в один день "прилетает" совокупный штраф на 200–300 тысяч тенге», — объясняет Абелкасов.
К этому моменту многие водители уже успевают уволиться или сменить таксопарк, что делает процедуру взыскания еще более запутанной и болезненной. Кроме того, колоссальная нагрузка ложится на саму полицию, чьи сотрудники вынуждены вручную обрабатывать тысячи подобных запросов.
Единственным выходом из затяжного кризиса эксперты видят полную автоматизацию процесса. Ассоциация таксопарков предлагает интегрировать уже существующие в стране электронные путевые листы с Единым реестром административных производств (ЕРАП) Министерства внутренних дел.
Если система будет работать автоматически, то в секунду фиксации нарушения ПДД база данных сама сверит время по электронному путевому листу и мгновенно перенаправит штраф на ИИН того водителя, который в этот момент находился за рулем. Это полностью исключит человеческий фактор и бумажную волокиту.
Несмотря на готовность бизнеса к цифровизации, мгновенных реформ не произойдет. Для внедрения автоматического перенаправления штрафов требуется внести фундаментальные поправки в Административный кодекс РК.
По прогнозам специалистов, обсуждение и разработка соответствующих законодательных актов начнется не ранее осени 2026 года. Задержка связана с графиком государственных процессов, включая ожидаемое переформатирование правительства и проведение Национального курултая. До тех пор водителям арендованных авто рекомендуют самостоятельно и регулярно отслеживать свою историю вождения, чтобы не стать жертвой «неожиданного» долга.
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