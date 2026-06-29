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29.06.2026, 10:54

«Бомба» замедленного действия: откуда у таксистов в Казахстане берутся штрафы на 300 тысяч тенге

Новости Казахстана 0 1 640

Казахстанские таксисты, работающие на арендованных автомобилях, столкнулись с системной проблемой: из-за бюрократических задержек штрафы за нарушения ПДД доходят до них месяцами, обрушиваясь в итоге единым и неподъемным счетом, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: nv.kz
Фото: nv.kz

Ловушка бюрократии: почему квитанции «опаздывают»

Рынок пассажирских перевозок в Казахстане переживает бум, а аренда машин в специализированных таксопарках стала для тысяч граждан быстрым способом заработка. Однако эта схема таит в себе скрытую финансовую угрозу. Из-за несовершенства системы администрирования нарушители узнают о своих взысканиях с огромным опозданием.

Причина кроется в механизме фиксации нарушений. Когда камера «Сергек» или иная автоматическая система регистрирует превышение скорости или проезд на красный свет, уведомление мгновенно отправляется владельцу автомобиля — то есть юридическому лицу (таксопарку). Чтобы переписать этот штраф на реального водителя, администрация парка вынуждена собирать пакет документов, писать заявление и направлять его в местный Департамент полиции (ДП). Только после ручной проверки сотрудниками ДП статус плательщика меняется с компании на физическое лицо.

Иллюзия безнаказанности и внезапный долг

Эта процедура занимает недели, а порой и месяцы. Как подчеркнул председатель Ассоциации таксопарков и курьерских служб Мейрамбек Абелкасов в эфире подкаста «Business Bailam», временной лаг порождает опасный психологический эффект.

«Водитель совершает нарушение, но не видит мгновенной обратной связи. Включается так называемый принцип безнаказанности: человек думает, что система его не фиксирует, и начинает нарушать правила еще более агрессивно. В итоге, когда полиция наконец обрабатывает весь массив данных, таксисту в один день "прилетает" совокупный штраф на 200–300 тысяч тенге», — объясняет Абелкасов.

К этому моменту многие водители уже успевают уволиться или сменить таксопарк, что делает процедуру взыскания еще более запутанной и болезненной. Кроме того, колоссальная нагрузка ложится на саму полицию, чьи сотрудники вынуждены вручную обрабатывать тысячи подобных запросов.

Спасение в «цифре»: как электронные путевые листы решат проблему

Единственным выходом из затяжного кризиса эксперты видят полную автоматизацию процесса. Ассоциация таксопарков предлагает интегрировать уже существующие в стране электронные путевые листы с Единым реестром административных производств (ЕРАП) Министерства внутренних дел.

Если система будет работать автоматически, то в секунду фиксации нарушения ПДД база данных сама сверит время по электронному путевому листу и мгновенно перенаправит штраф на ИИН того водителя, который в этот момент находился за рулем. Это полностью исключит человеческий фактор и бумажную волокиту.

Когда ждать изменений?

Несмотря на готовность бизнеса к цифровизации, мгновенных реформ не произойдет. Для внедрения автоматического перенаправления штрафов требуется внести фундаментальные поправки в Административный кодекс РК.

По прогнозам специалистов, обсуждение и разработка соответствующих законодательных актов начнется не ранее осени 2026 года. Задержка связана с графиком государственных процессов, включая ожидаемое переформатирование правительства и проведение Национального курултая. До тех пор водителям арендованных авто рекомендуют самостоятельно и регулярно отслеживать свою историю вождения, чтобы не стать жертвой «неожиданного» долга.

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