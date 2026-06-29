Элитные коттеджи и гектары земли: Сенат Казахстана одобрил щедрый обмен с Кыргызстаном

Сенат Казахстана официально ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о взаимной передаче в бесплатное пользование зданий и земельных участков под посольства. Дипломатические миссии в Астане и Бишкеке закреплены за государствами на ближайшие 49 лет с возможностью продления этого срока, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Метр в метр: что именно делят государства

Двусторонний документ, который детально прописывает условия обмена недвижимостью, стороны подписали в Бишкеке. Согласно финальному тексту соглашения, дипломаты получают в свое распоряжение солидные площади:

Казахстан в Бишкеке: забирает под нужды посольства участок в 0,75 гектара. Резиденцией для главы дипмиссии станет просторный коттедж площадью более 531 квадратного метра с прилегающей территорией.

Кыргызстан в Астане: получает под посольство 0,74 гектара столичной земли. При этом резиденция кыргызского посла в Астане окажется монументальнее — особняк площадью 1267,8 квадратного метра.

Полный налоговый иммунитет

Главная фишка ратифицированного закона — беспрецедентные финансовые преференции для обеих сторон. Вся выделенная дипломатическая недвижимость в Астане и Бишкеке полностью освобождается от любых видов государственных налогов, пошлин и сборов.

Фактически, страны получили статус максимального благоприятствования на территории друг друга, что подчеркивает особый уровень доверия между республиками.

Кто заплатит за свет и ремонт?

Несмотря на бесплатное пользование землей и зданиями, тратить бюджетные деньги на содержание чужих дипломатов ни Астана, ни Бишкек не будут. В документе четко прописано разделение расходов. Все чеки за капитальный ремонт, обслуживание особняков, а также ежемесячные коммунальные платежи (по внутренним тарифам страны пребывания) каждая сторона обязуется оплачивать самостоятельно из своего кармана.