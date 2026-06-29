Куда казахстанцы могут поехать по удостоверению личности в 2026 году и где их ждет ловушка

В 2026 году для казахстанцев изменились правила зарубежных поездок. Линейка безвизовых направлений расширяется, однако список стран, куда можно отправиться без загранпаспорта, остается строго ограниченным, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото: atorus.ru

Куда пустят без загранпаспорта: список стран в 2026 году

На сегодняшний день перечень государств, готовых принять казахстанцев по внутренним удостоверениям личности, включает лишь ближайших соседей, а также одну новую республику, с которой наконец заработало долгожданное соглашение.

Россия: тотальная цифра и QR-коды с 1 июля

Казахстанцы по-прежнему могут пересекать российскую границу по национальному удостоверению личности (детям до 16 лет потребуется свидетельство о рождении либо паспорт). Если поездка длится менее 30 дней, регистрация не нужна, при более долгих визитах (до 90 суток) придется встать на учет.

Однако правила транзита и въезда кардинально ужесточились. В РФ запущен полноценный сбор биометрических данных (фото лица и отпечатки пальцев) в ключевых авиаузлах Москвы и на автомобильном КПП «Маштаково».

Важно: С 1 июля 2026 года для граждан Казахстана, прибывающих в Россию с целью работы или учебы, становится обязательным мобильное приложение «Госуслуги RuID». Трудовые мигранты и студенты обязаны создать цифровой профиль и отправить электронное уведомление о въезде не позднее чем за 72 часа до поездки. Система генерирует персональный QR-код, без которого в страну просто не пустят.

Кыргызстан: классический безвиз

Для совершеннолетних граждан Казахстана въезд в Кыргызскую Республику по ID-картам остается неизменным. Свободно находиться в стране можно до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Обратите внимание: на детей до 16 лет эта поблажка не распространяется — им в обязательном порядке необходимо оформить полноценный загранпаспорт.

Армения: долгожданное соглашение вступило в силу

Главная позитивная новость года: между Казахстаном и Арменией официально заработал упрощенный режим. Теперь казахстанцы могут летать в Ереван, предъявляя на границе только внутреннее удостоверение личности. Срок пребывания без виз составляет до 90 дней, но если вы планируете задержаться в Армении дольше месяца, в течение первых 30 дней необходимо пройти регистрацию в местных органах внутренних дел.

Особый статус и перспективы: Узбекистан и Туркменистан

Пятидневный экспресс в Туркменистан

Для поездки в закрытый Туркменистан по-прежнему нужна виза, но есть исключение для жителей приграничных территорий. Резиденты Атырауской и Мангистауской областей имеют право посещать Балканский велаят Туркменистана без визы на срок до 5 суток. При себе необходимо иметь документы, верифицирующие прописку в указанных регионах Казахстана. Сейчас дипломаты ведут переговоры о полноценном безвизе между странами.

Упрощение границ с Узбекистаном на очереди

В Ташкенте и Астане активно прорабатывают проект соглашения, которое позволит гражданам двух республик пересекать общую границу по ID-картам (аналогично тому, как узбекистанцы уже ездят в Кыргызстан). На данный момент переговоры находятся на финальной стадии, но пока для поездки в Ташкент или Самарканд загранпаспорт строго обязателен.

Чек-лист перед вылетом: о чем забывают туристы

Даже если в страну назначения вас готовы впустить по удостоверению личности, помните о базовом миграционном контроле. Пограничные службы имеют право выборочно проверить:

Наличие обратного авиа- или железнодорожного билета;

Подтвержденную бронь отеля, хостела или договор аренды жилья;

Финансовую состоятельность (наличные или выписку с банковского счета из расчета установленного минимума на день пребывания).

Перед покупкой билетов обязательно убедитесь, что ваше пластиковое удостоверение личности физически не повреждено, а срок его действия не истекает во время поездки.