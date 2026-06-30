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30.06.2026, 07:57

Не сканируйте это: как в Казахстане крадут миллионы через уличные QR-коды

Новости Казахстана 0 1 564

В Казахстане набирает обороты новая высокотехнологичная схема обмана — полиция призывает граждан отказаться от сканирования подозрительных QR-кодов на улицах и в транспорте, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Новая уловка: как QR-код превращается в «цифровой карманник»

Привычная и удобная технология оплаты превратилась в опасный инструмент в руках злоумышленников. По информации Telegram-канала МВД РК, преступники начали массово маскировать фишинговые ссылки под обычные уличные объявления.

Мошенники распечатывают поддельные QR-коды и наклеивают их поверх легальной рекламы на автобусных остановках, в подъездах жилых домов, на баннерах и паркоматах. Ничего не подозревающий гражданин сканирует код, думая, что оплачивает проезд или парковку, а на самом деле добровольно отправляет деньги на счета аферистов или дарит им доступ к своему интернет-банкингу.

Анатомия обмана: 4 признака фальшивого QR-кода

В Министерстве внутренних дел назвали ключевые маркеры, по которым можно легко распознать ловушку:

  • «Сэндвич» из наклеек: QR-код явно наклеен поверх другого изображения, оригинального объявления или чужой рекламы.

  • Визуальный хаос: Само объявление выглядит кустарно, шрифт кривой, дизайн неофициальный.

  • Искусственная паника и манипуляции: Текст содержит агрессивные призывы к действию в духе «Только сегодня!», «Забери свой приз прямо сейчас!» или «Срочно оплати штраф со скидкой».

  • Анонимность: На плакате нет ни названия легальной организации, ни официальных контактов, ни логотипов известных брендов.

Главная цель преступников — заманить вас на фишинговый сайт, который визуально один в один копирует страницу известного банка или госоргана, чтобы выудить реквизиты карт, персональные данные и SMS-коды.

Чек-лист безопасности от МВД: как защитить свои деньги

Чтобы не остаться с пустыми карманами, полиция рекомендует соблюдать жесткую цифровую гигиену:

  1. Включите осознанность: Не сканируйте уличные QR-коды без реальной и острой необходимости.

  2. Проверяйте URL: Перед тем как нажать «перейти» после сканирования, внимательно вчитайтесь в адрес сайта в адресной строке браузера — мошенники часто меняют одну-две буквы в известных доменах.

  3. Держите данные при себе: Никогда не вводите на сомнительных страницах CVC-коды, пароли от приложений и коды подтверждения из SMS.

  4. Никакого лишнего софта: Не скачивайте приложения по ссылкам из уличных кодов и не давайте им разрешений на доступ к контактам или сообщениям.

Что делать, если вы уже попались на крючок?

Если вы осознали, что отсканировали фальшивый код и ввели свои данные на подозрительном ресурсе, действовать нужно секунда в секунду. Немедленно свяжитесь со своим банком через официальное приложение или колл-центр и полностью заблокируйте все скомпрометированные карты и счета, чтобы предотвратить вывод средств.

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