Что изменится в Казахстане с 1 июля: главные правила, которые коснутся каждого

С 1 июля 2026 года жизнь в Казахстане изменится кардинально: страна официально переходит на новую Конституцию, вводит революционный Строительный кодекс, запускает единую систему QR-платежей и переводит призыв в армию в цифровой формат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Главным историческим событием июля станет вступление в силу новой Конституции Республики Казахстан, одобренной на мартовском референдуме. Старый Основной закон 1995 года окончательно уходит в прошлое. В новой редакции четко зафиксированы незыблемые ценности: унитарность государства, неприкосновенность его границ и суверенитет, а единственным источником власти объявлен народ.
Политическая система претерпит тектонические сдвиги: вместо привычной структуры появится однопалатный Парламент — Курултай, состоящий из 145 депутатов. Кроме того, в стране учреждается институт вице-президента и создается новый высший консультативный орган — Халық Кеңесі (Народный Совет).
Строительный сектор ждет тотальная зачистка от серых схем благодаря новому Строительному кодексу. Теперь каждый строящийся объект получит персональный ID-номер, а весь процесс будет контролироваться автоматизированной системой госкадастра. Лазейку с постоянными изменениями градостроительных планов закрыли: корректировать проекты детальной планировки (ПДП) разрешат не чаще одного раза в два года, и все они будут проходить жесткую обязательную экспертизу.
Особый акцент сделан на безопасности: вводится жесткий аудит сейсмических рисков, а к застройке в сейсмоопасных регионах предъявят повышенные технологические требования.
Параллельно меняются правила разработки генпланов. Отныне вся градостроительная документация будет финансироваться строго из местных бюджетов (инвесторам позволят оплачивать лишь точечные проекты ПДП). Города начнут приводить к единому архитектурному стилю: учитываться будет всё — от этажности до цветовых решений и дизайн-кода.
Мнение граждан станет весомее: общественные обсуждения ПДП признают состоявшимися только в том случае, если в них поучаствуют как минимум 50 человек, а акиматы обяжут публиковать проекты в СМИ и на спецресурсах.
С 19 июля в Казахстане решится многолетняя проблема неудобных платежей. В стране полноценно заработает единый межбанковский QR-код. К системе уже подключились абсолютно все коммерческие банки страны. Это значит, что казахстанцы смогут мгновенно оплачивать покупки и переводить деньги по номеру телефона или через один QR-код, независимо от того, клиентами какого банка являются продавец и покупатель.
Для выпускников середина месяца станет решающей: с 13 по 20 июля откроется прием документов на конкурс образовательных грантов. Подать заявку можно традиционно в вузах или не выходя из дома через портал eGov. Пакет документов стандартный (удостоверение, сертификат ЕНТ, фото, аттестат/диплом). Однако будущим пилотам (специальность «Летная эксплуатация летательных аппаратов») придется поторопиться — от них дополнительно потребуют строгую справку от врачебно-летной экспертной комиссии.
С июля Министерство обороны запускает масштабную цифровую реформу призыва. С 4 июля всю информацию о потенциальных новобранцах военкоматы начнут собирать автоматически из государственных баз данных, формируя цифровые учетные карты. А уже с 12 июля решения призывных комиссий и результаты медосмотров полностью переведут в электронный формат и будут заверять ЭЦП, что минимизирует бумажную волокиту и коррупционные риски.
Казахстанцам, планирующим поездку в РФ на учебу или работу, придется привыкать к новым правилам сопредельного государства. С 1 июля Россия требует обязательную предварительную регистрацию в приложении «Госуслуги RuID». Электронное заявление необходимо отправить минимум за 72 часа до поездки. Пересечь границу можно будет только после того, как система сгенерирует специальный персональный цифровой код-разрешение.
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