Что изменится в Казахстане с 1 июля: главные правила, которые коснутся каждого

С 1 июля 2026 года жизнь в Казахстане изменится кардинально: страна официально переходит на новую Конституцию, вводит революционный Строительный кодекс, запускает единую систему QR-платежей и переводит призыв в армию в цифровой формат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Политический апгрейд: Курултай и вице-президент

Главным историческим событием июля станет вступление в силу новой Конституции Республики Казахстан, одобренной на мартовском референдуме. Старый Основной закон 1995 года окончательно уходит в прошлое. В новой редакции четко зафиксированы незыблемые ценности: унитарность государства, неприкосновенность его границ и суверенитет, а единственным источником власти объявлен народ.

Политическая система претерпит тектонические сдвиги: вместо привычной структуры появится однопалатный Парламент — Курултай, состоящий из 145 депутатов. Кроме того, в стране учреждается институт вице-президента и создается новый высший консультативный орган — Халық Кеңесі (Народный Совет).

Конец эпохи хаотичной застройки: в действие вступает Строительный кодекс

Строительный сектор ждет тотальная зачистка от серых схем благодаря новому Строительному кодексу. Теперь каждый строящийся объект получит персональный ID-номер, а весь процесс будет контролироваться автоматизированной системой госкадастра. Лазейку с постоянными изменениями градостроительных планов закрыли: корректировать проекты детальной планировки (ПДП) разрешат не чаще одного раза в два года, и все они будут проходить жесткую обязательную экспертизу.

Особый акцент сделан на безопасности: вводится жесткий аудит сейсмических рисков, а к застройке в сейсмоопасных регионах предъявят повышенные технологические требования.

Дизайн-код городов и жесткие правила для инвесторов

Параллельно меняются правила разработки генпланов. Отныне вся градостроительная документация будет финансироваться строго из местных бюджетов (инвесторам позволят оплачивать лишь точечные проекты ПДП). Города начнут приводить к единому архитектурному стилю: учитываться будет всё — от этажности до цветовых решений и дизайн-кода.

Мнение граждан станет весомее: общественные обсуждения ПДП признают состоявшимися только в том случае, если в них поучаствуют как минимум 50 человек, а акиматы обяжут публиковать проекты в СМИ и на спецресурсах.

Финансовая революция: межбанковский QR

С 19 июля в Казахстане решится многолетняя проблема неудобных платежей. В стране полноценно заработает единый межбанковский QR-код. К системе уже подключились абсолютно все коммерческие банки страны. Это значит, что казахстанцы смогут мгновенно оплачивать покупки и переводить деньги по номеру телефона или через один QR-код, независимо от того, клиентами какого банка являются продавец и покупатель.

Старт битвы за гранты

Для выпускников середина месяца станет решающей: с 13 по 20 июля откроется прием документов на конкурс образовательных грантов. Подать заявку можно традиционно в вузах или не выходя из дома через портал eGov. Пакет документов стандартный (удостоверение, сертификат ЕНТ, фото, аттестат/диплом). Однако будущим пилотам (специальность «Летная эксплуатация летательных аппаратов») придется поторопиться — от них дополнительно потребуют строгую справку от врачебно-летной экспертной комиссии.

Цифровизация армии: повестки уйдут в онлайн

С июля Министерство обороны запускает масштабную цифровую реформу призыва. С 4 июля всю информацию о потенциальных новобранцах военкоматы начнут собирать автоматически из государственных баз данных, формируя цифровые учетные карты. А уже с 12 июля решения призывных комиссий и результаты медосмотров полностью переведут в электронный формат и будут заверять ЭЦП, что минимизирует бумажную волокиту и коррупционные риски.

Граница с Россией: въезд только через «RuID»

Казахстанцам, планирующим поездку в РФ на учебу или работу, придется привыкать к новым правилам сопредельного государства. С 1 июля Россия требует обязательную предварительную регистрацию в приложении «Госуслуги RuID». Электронное заявление необходимо отправить минимум за 72 часа до поездки. Пересечь границу можно будет только после того, как система сгенерирует специальный персональный цифровой код-разрешение.