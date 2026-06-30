«Советская уравниловка»: эксперт назвал главную проблему пенсионной системы Казахстана

Действующая пенсионная модель Казахстана не способна обеспечить гражданам достойную старость, а профильное министерство сознательно занижает планку благосостояния будущих пенсионеров, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Коллаж: Canva

Заниженные ориентиры: почему Минтруда предлагает «старость на минималках»

Главный изъян текущей пенсионной системы Казахстана заключается в критически низком уровне замещения утерянного дохода после завершения трудовой деятельности. С таким жестким заявлением выступил известный экономист и советник главы правления Halyk Finance Мурат Темирханов.

Эксперт напомнил, что в мировой практике ключевым маркером эффективности пенсионной системы считается коэффициент замещения — отношение будущей пенсии к прежней заработной плате человека. В развитых государствах (странах ОЭСР) нормой считается показатель в 60–70%. На практике это означает, что гражданин, зарабатывавший перед выходом на заслуженный отдых 1 миллион тенге, должен получать на пенсии не менее 650 тысяч тенге, чтобы не менять привычный образ жизни.

Однако отечественное Министерство труда и социальной защиты населения почему-то ориентируется на планку всего в 40%. По мнению Темирханова, это фатальная ошибка и искусственное занижение целей в ущерб населению. Ведомство апеллирует к Конвенции Международной организации труда (МОТ) №102, забывая, что данный документ был принят еще в 1952 году. За прошедшие десятилетия МОТ неоднократно повышала минимальные требования: сначала до 45% (в 1967 году), а затем и до 55% в последующих рекомендациях.

Сценарии реформ: баланс экспертов против «уравниловки» ГФСС

В правительстве наконец признали: Концепция модернизации пенсионной системы до 2030 года, принятая еще в 2014 году, фактически провалилась, и систему нужно экстренно спасать. Сейчас на столе у рабочей группы Минтруда лежат два ключевых сценария реформирования: модель «4+1» от ЕНПФ и единый страховой фонд от ГФСС (Государственного фонда социального страхования).

Мурат Темирханов убежден, что наиболее жизнеспособным и рациональным выглядит проект «4+1». Его математический расчет опирается на многолетний опыт авторитетных казахстанских финансистов, стоявших у истоков создания накопительной системы страны (среди авторов — Г. Марченко, О. Жандосов, Б. Жамишев, К. Дамитов, А. Сайденов и Е. Бахмутова). Данная схема предполагает, что из дополнительных взносов работодателей 4% будут уходить на персональный счет конкретного работника, и лишь 1% — направляться в солидарный (страховой) компонент.

Напротив, инициатива ГФСС вызывает у экономиста серьезные опасения. Фонд предлагает внедрить социальную выплату, привязанную к стажу и среднемесячному доходу относительно медианной зарплаты по стране.

«Это прямой путь к советской уравниловке, удар по которой в первую очередь примет на себя средний класс», — предупреждает Темирханов. Эксперт объясняет разницу: если в накопительной системе 10% отчислений — это ваша личная и неприкосновенная собственность, то в солидарной системе государство просто изымает деньги на выплаты текущим пенсионерам. В итоге, когда придет время вашей старости, чиновники будут сами решать, сколько вам платить, исходя из дефицита бюджета на тот момент. А нагрузка на сам госбюджет, который и так испытывает серьезные трудности, вырастет лавинообразно.

Кулуарные решения: почему власть прячет расчеты от общества?

Главная претензия аналитического сообщества к текущему процессу — его закрытость. Министерство труда уже заявляло о подготовке реформ в конце 2021 года, однако тогда проект поправок даже не опубликовали, и дело заглохло. Сейчас ситуация рискует повториться: независимых экспертов из Halyk Finance, подготовивших масштабный аналитический доклад с готовыми решениями, в профильную рабочую группу министерства банально не включили.

Экономист настаивает: Казахстану нужен не косметический ремонт, а полноценная долгосрочная актуарная модель, представленная широкой общественности. В официальном документе власть обязана на цифрах показать:

Как будет происходить старение населения РК в ближайшие десятилетия;

Из каких источников (бюджет или ЕНПФ) будут покрываться выплаты;

Какую предельную нагрузку выдержит фонд оплаты труда бизнеса;

Справится ли государственная казна с растущим давлением.

Без открытой общественной дискуссии и публикации детальных расчетов любая попытка переписать пенсионные правила за закрытыми дверями обречена на очередной провал, резюмировал Мурат Темирханов.