С 30 июня Россия ужесточила границу и взвинтила пошлины для казахстанцев до 300 тысяч

Россия кардинально меняет миграционные правила для граждан ЕАЭС, включая казахстанцев: с 30 июня 2026 года вступают в силу жесткие меры цифрового контроля, а госпошлины на легализацию вырастают в разы, сообщает Lada.kz.

Фото: pravoved-plus.msk.ru

Электронный фильтр: приложение ruID и проверка целей въезда

Российское правительство официально продлило эксперимент по биометрической регистрации и цифровому контролю безвизовых иностранцев до 31 декабря 2027 года. С сегодняшнего дня, 30 июня, запускается важный фильтр. Если гражданин ЕАЭС въезжает в Россию на учебу или работу, заявленная им цель визита будет жестко проверяться по единой базе данных при любом обращении за госуслугами.

Зарегистрироваться в приложении ruID и подать электронное заявление на въезд со сдачей биометрии (фото и голос) необходимо заранее — не позднее чем за 72 часа до поездки.

Фискальный удар: пошлины выросли до 10 раз

Пожалуй, самым болезненным нововведением для тех, кто планирует связать свою жизнь с РФ, станет резкое удорожание государственных услуг в миграционной сфере. Прежние тарифы уходят в прошлое:

Российское гражданство: теперь обойдется в 50 000 рублей (вместо скромных 4,2 тысячи ранее).

Вид на жительство (ВНЖ): подорожал до 30 000 рублей (было 6 тысяч).

Разрешение на временное проживание (РВП): выросло до 15 000 рублей (было 1,9 тысячи).

Важно для дальнобойщиков: Водители-международники теперь могут вздохнуть свободнее. Через то же приложение ruID они получили право легально продлевать срок своего временного пребывания в России до 180 дней суммарно за календарный год.

Медосмотр по ускоренной программе

Еще одно новшество, к которому стоит готовиться, заработает чуть позже. С 1 сентября 2026 года Россия сокращает до 30 дней сроки прохождения обязательного медицинского освидетельствования для отдельных категорий прибывающих иностранцев.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уже заявила, что берет эти нововведения на особый контроль. Эксперты будут мониторить, как закручивание гаек со стороны Москвы повлияет на единый рынок труда ЕАЭС и не нарушает ли это базовый договор союза.