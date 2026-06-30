Токаев сделал важное заявление о будущем Казахстана и качестве жизни граждан

Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента заявил о переходе Казахстана к режиму решительных действий и анонсировал «капитальный ремонт» фундамента государственности на фоне растущих глобальных вызовов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Акорда

Главный приоритет Акорды

Выступая перед депутатами, Глава государства четко обозначил ключевой вектор развития страны. По словам Токаева, в условиях нарастающей мировой нестабильности ключевой миссией власти остается реальное повышение уровня жизни населения.

«Наша главная цель — повысить благосостояние граждан, обеспечить их безопасность и улучшить качество жизни, сделав эту положительную тенденцию необратимой. Поэтому мы не имеем права сидеть сложа руки», — подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что масштабность стоящих передом государством задач требует от управленческого аппарата максимальной упорности, концентрации и нацеленности на конкретный результат.

Историческая миссия Парламента и новая Конституция

Особый акцент в своей речи Президент сделал на трансформации политической системы страны. Текущий созыв Парламента уже вошел в историю как один из самых продуктивных: депутаты смогли выстроить принципиально новую архитектуру государственной власти.

Глава государства напомнил парламентариям о значимости их работы над обновленным Основным законом страны. Токаев подчеркнул, что принятие Конституции 2026 года — это историческая веха, вкладом в которую депутаты смогут гордиться перед будущими поколениями политиков, своими детьми и внуками.

Перестройка системы управления

В завершение выступления Токаев напомнил, что республика фактически начинает глубокую модернизацию госаппарата. Стране необходим качественный рывок в системе госуправления. Текущий этап развития Казахстана Президент охарактеризовал как «капитальный ремонт фундамента государственности», который позволит защитить национальные интересы и гарантировать стабильность внутри общества.